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Стало відомо, коли в Україні буде потепління: названо точну дату

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Україна, Вівторок 07 березня 2023 11:25
Стало відомо, коли в Україні буде потепління: названо точну дату Коли в Україні буде потепління (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Весна для українців розпочалася снігопадами та холодом, проте початку березня це явище притаманне. Проте вже зовсім скоро можна готуватися до потепління, адже температурні стовпчики почнуть помітно підвищуватися.

Коли в Україні буде довгоочікуване потепління - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Прогноз народного синоптика

Станіслав Щедрін прогнозує, що скоро сніги та морози відійдуть від України. За його словами, вже з 11-12 березня для українців розпочнеться майже літо.

"У більшості областей, окрім північних та північно-західних, температура повітря становитиме в межах від +13-15 та до +17-22, але іноді проходитимуть дощі, місцями можливі навіть грози", - повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

Синоптик також прогнозує, що до 11 березня на території України суттєвих морозів не буде.

Стало відомо, коли в Україні буде потепління: названо точну дату

Прогноз погоди від народного синоптика (фото: facebook.com/Stas1234567)

За словами іншого синоптика Ігоря Кібальчича, березнева температура буде залишатися на аномально високому рівні.

Що пишуть погодні ресурси

Сайт Sinoptik.ua повідомляє, що з 11 березня в Україні справді стане тепліше, а опадів стане менше.

Якщо дивитися прогноз погоди у Києві, то вже від суботи термометри покажуть до 10-11 градусів тепла. При цьому можливі короткочасні дощі.

Стало відомо, коли в Україні буде потепління: названо точну дату

Скриншот

Аналогічні дані публікують і на погодному ресурсі Meteoprog. За їхніми прогнозами, з приходом вихідних в Україну прийде й довгоочікуване тепло. Щоправда, сонця фахівці поки не передбачають, тому небо буде затягнуте хмарами.

Стало відомо, коли в Україні буде потепління: названо точну дату

Скриншот

Тому попри неочікувані снігопади українці все ж можуть готуватися до скорого приходу тепла!

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