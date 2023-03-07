Стало відомо, коли в Україні буде потепління: названо точну дату

Весна для українців розпочалася снігопадами та холодом, проте початку березня це явище притаманне. Проте вже зовсім скоро можна готуватися до потепління, адже температурні стовпчики почнуть помітно підвищуватися.

Коли в Україні буде довгоочікуване потепління - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Прогноз народного синоптика

Станіслав Щедрін прогнозує, що скоро сніги та морози відійдуть від України. За його словами, вже з 11-12 березня для українців розпочнеться майже літо.

"У більшості областей, окрім північних та північно-західних, температура повітря становитиме в межах від +13-15 та до +17-22, але іноді проходитимуть дощі, місцями можливі навіть грози", - повідомив він на своїй сторінці у Facebook.

Синоптик також прогнозує, що до 11 березня на території України суттєвих морозів не буде.

Прогноз погоди від народного синоптика (фото: facebook.com/Stas1234567)

За словами іншого синоптика Ігоря Кібальчича, березнева температура буде залишатися на аномально високому рівні.

Що пишуть погодні ресурси

Сайт Sinoptik.ua повідомляє, що з 11 березня в Україні справді стане тепліше, а опадів стане менше.

Якщо дивитися прогноз погоди у Києві, то вже від суботи термометри покажуть до 10-11 градусів тепла. При цьому можливі короткочасні дощі.

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Аналогічні дані публікують і на погодному ресурсі Meteoprog. За їхніми прогнозами, з приходом вихідних в Україну прийде й довгоочікуване тепло. Щоправда, сонця фахівці поки не передбачають, тому небо буде затягнуте хмарами.

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Тому попри неочікувані снігопади українці все ж можуть готуватися до скорого приходу тепла!