Стало відомо, який мобільний оператор найбільш не готовий до блекаутів

Який оператор найбільш не готовий до блекаутів

НКЕК проводить позапланові перевірки готовності мобільних операторів до забезпечування зв’язком критично важливих об’єктів і абонентів в умовах тривалого відключення світла в осінньо-зимовий період.

Як відомо, на сьогодні усі оператори мають “забезпечити свою автономність та безперервність надання послуг абонентам протягом 3 діб". Щоб не повторилася ситуація 2022 року, коли зі зв’язком були великі проблеми.

Тобто, мобільні компанії мають бути забезпечені достатньою кількістю електрогенераторів, пально-мастильних матеріалів, автономних джерел живлення. Також оператори повинні бути готовими “оперативно реагувати на втрати резервів та замінювати генератори, що вийшли з ладу".

В ході проведених протягом року перевірок роботи “Київстар”, Vodafone і lifecell, комісією були виявлені порушення у всіх трьох операторів мобільного зв’язку.

У НКЕК кажуть, що "двічі йшла назустріч операторам і своїм рішенням продовжували термін усунення порушень, зазначених у приписах, на додаткових 30 днів, адже із розумінням ставляться до тривалості процедур пошуку, купівлі та встановлення генераторів та АКБ".

Але, як виявилося, не всі оператори вжили необхідних заходів для забезпечення своєї мережі автономністю.

“На жаль, змушені констатувати, що проведена НКЕК крайня перевірка готовності мережі до тридобового блекауту в мережі lifecell у Рівненській області показала готовність до забезпечення зв’язком для менш ніж 50% критично важливих об’єктів з необхідного мінімуму по даній області", - йдеться у повідомленні комісії.

Спеціалісти закликали lifecell “негайно усунути дані порушення". В іншому випадку на оператора можуть накласти штрафні санкції.

Документ про порушення готовності мережі lifecell до блекаутів (nkrzi.gov.ua)