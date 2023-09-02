Стало известно, какой мобильный оператор больше всех не готов к блекаутам

Какой оператор наиболее не готов к блекаутам

НКЭК проводит внеплановые проверки готовности мобильных операторов к обеспечению связью критически важных объектов и абонентов в условиях длительного отключения света в осенне-зимний период.

Как известно, на сегодняшний день все операторы должны "обеспечить свою автономность и непрерывность предоставления услуг абонентам в течение 3 суток". Чтобы не повторилась ситуация 2022 года, когда со связью были большие проблемы.

То есть, мобильные компании должны быть обеспечены достаточным количеством электрогенераторов, горюче-смазочных материалов, автономных источников питания. Также операторы должны быть готовы "оперативно реагировать на потери резервов и заменять вышедшие из строя генераторы".

В ходе проведенных в течение года проверок работы Киевстар, Vodafone и lifecell, комиссией были выявлены нарушения у всех трех операторов мобильной связи.

В НКЭК говорят, что "дважды шла навстречу операторам и своим решением продлевали срок устранения нарушений, указанных в предписаниях, на дополнительных 30 дней, ведь с пониманием относятся к длительности процедур поиска, покупки и установки генераторов и АКБ".

Но, как оказалось, не все операторы приняли необходимые меры для обеспечения своей сети автономностью.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что проведенная НКЭК крайняя проверка готовности сети к трехсуточному блэкауту в сети lifecell в Ровенской области показала готовность к обеспечению связью для менее 50% критически важных объектов с необходимого минимума по данной области", - говорится в уведомлении комиссии.

Специалисты призвали lifecell "немедленно устранить данные нарушения". В противном случае на оператора могут наложить штрафные санкции.

Документ о нарушении готовности сети lifecell к блэкаутам (nkrzi.gov.ua)