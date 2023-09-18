Стало відомо, який фільм від України змагатиметься за Оскара

Українська кіноакадемія вибрала фільм, який представлятиме нашу країну серед претендентів в номінації на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".
Про це повідомила Українська кіноакадемія у Facebook.
Претендентом на Оскара від України став фільм "20 днів у Маріуполі" українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.
У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.
Фільм вибрали 18 вересня на засіданні шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є Валентин Васянович.
У національному відборі брали участь п’ять фільмів: "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, "Залізні метелики" Романа Любого, "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Терикони" Тараса Томенка та "ШТТЛ" Адрієна Уолтера.
Автори документального фільму перебували у Маріуполі на початку вторгнення російської армії. І лише на 21-й день їм вдалося виїхати з міста. Майже 30 годин відзнятих кадрів журналістам вдалося вивезти із собою через гуманітарний коридор. Перед тим 10% кадрів вони відправили з окупованого міста через інтернет - вони знайшли єдину точку в місті, де ще ловила мережа.
Світова прем’єра фільму відбулась на кінофестивалі Sundance, де стрічка отримала приз глядачів. Потому були покази та нагороди ще на 6 фестивалях. А журналісти за свою роботу отримали Пулітцерівську премію.
Раніше актриса Ірма Вітовська в ексклюзивному коментарі Styler заявила, що хоче, щоб саме цей фільм отримав Оскара.
"Сподіваюся, що за "20 днів в Маріуполі" нам дадуть "Оскара". Цей фільм зараз йде в прокаті, закликаю українців - йдіть, подивіться. Я навіть водила свого 12-річного сина на нього", - заявила актриса.
Подивитись фільм "20 днів у Маріуполі" також закликала режисер та драматург Наталка Ворожбит.
"Це один з наших надважливих документів-доказів про злочини Росії. Я дивилась серцем і животом, таке відчуття. Ніби жила страшне те життя. Ніби жила і рахувала дні, які наближали до закінчення фільму, бо знала ж, що їх буде 20-ть. А коли в кінці з’явився титр, що Маріуполь захопили на 86 день…Тобто через 66 днів після того, як виїхали останні журналісти і автори фільму з Маріуполя. І що немає більше жодних професійних свідчень про пекло, що відбувалося далі. Такого страшного фіналу в кіно я не пригадаю", - написала Ворожбит у Faсebook.
Українці у ФБ також ділились емоційними відгуками після перегляду фільму.
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