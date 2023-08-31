Стало відомо, яким буде перший урок 1 вересня. Для дітей це важливо!

Повертатись до школи в умовах повномасштабної війни буде нелегко як дітям, так і викладачам.
Яким 1 вересня буде перший урок для українських школярів, читайте нижче в матеріалі Styler.
У Міністерстві освіти й науки наголошують, що з початком нового навчального року збільшиться кількість навантаження на дітей.
Пояснюється це тим, що до стресу, викликаного війною, додасться необхідність:
Все це потребуватиме від школярів додаткових зусиль і може стати ще одним джерелом страхів, невпевненості у собі та переживань.
До старту нового навчального року 2023-2024 урядовці, спільно з Всеукраїнською програмою ментального здоров'я "Ти як?" (ініційованої першою леді України Оленою Зеленською) та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) розробили спеціальний урок "Ти як? Повертаємось до школи!".
Йдеться про підтримку та важливість психічного здоров'я. Урок складений для двох вікових категорій учнів:
Згідно з поясненням МОН, запропонований урок має навчити дітей декількох технік саморегуляції.
Його розробили для того, щоб діти змогли:
Матеріали уроку містять відеозвернення психологів. Вони розкажуть дітям про те, як працюють наші емоції, та покажуть прості вправи, що допоможуть стабілізуватися у складні моменти.
Освітяни мають змогу завантажити сценарій уроку за посиланням. У ньому міститься, зокрема, інформація про:
Нагадаємо, дещо раніше у МОН зробили важливу заяву про забезпеченість школярів перед 1 вересня.
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