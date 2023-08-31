Стало відомо, яким буде перший урок 1 вересня. Для дітей це важливо!

Труднощі повернення до школи

У Міністерстві освіти й науки наголошують, що з початком нового навчального року збільшиться кількість навантаження на дітей.

Пояснюється це тим, що до стресу, викликаного війною, додасться необхідність:

взаємодіяти з однолітками та вчителями

адаптуватися до навчання у нових форматах та умовах

знаходити спільну мову з батьками та опікунами

Все це потребуватиме від школярів додаткових зусиль і може стати ще одним джерелом страхів, невпевненості у собі та переживань.

Яким буде перший урок

До старту нового навчального року 2023-2024 урядовці, спільно з Всеукраїнською програмою ментального здоров'я "Ти як?" (ініційованої першою леді України Оленою Зеленською) та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) розробили спеціальний урок "Ти як? Повертаємось до школи!".

Йдеться про підтримку та важливість психічного здоров'я. Урок складений для двох вікових категорій учнів:

для 1-6 класів

для 7-11 класів

Про що йтиметься

Згідно з поясненням МОН, запропонований урок має навчити дітей декількох технік саморегуляції.

Його розробили для того, щоб діти змогли:

подолати страх чи тривожність

заспокоїтися

розслабитися

підтримати себе як під час навчання, так і в позашкільному житті

Матеріали уроку містять відеозвернення психологів. Вони розкажуть дітям про те, як працюють наші емоції, та покажуть прості вправи, що допоможуть стабілізуватися у складні моменти.

Освітяни мають змогу завантажити сценарій уроку за посиланням. У ньому міститься, зокрема, інформація про: