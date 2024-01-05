Стало відомо, які нові функції з'являться на iPhone у 2024 році

Захист від крадіжки

Apple впровадить нову функцію захисту від крадіжки, яка вимагатиме суворої автентифікації через Face ID або Touch ID для доступу до паролів у iCloud Keychain, перегляду віртуального номера Apple Card, вимкнення режиму "Втрачений" та виконання інших важливих дій.

Для особливо чутливих операцій, таких як зміна пароля Apple ID, буде запроваджено одногодинну затримку безпеки.

Спільні плейлисти Apple Music

Підписники Apple Music зможуть створювати спільні плейлисти, дозволяючи кільком користувачам додавати, змінювати порядок та видаляти пісні.

AirPlay на телевізорах у готелі

Ця функція дозволить користувачам iPhone сканувати QR-код на телевізорі в готельному номері для встановлення з'єднання AirPlay, щоб транслювати бездротово відео, фотографії та музику з iPhone на телевізор.

Встановлення програм поза App Store

Відповідно до Акту про цифрові ринки Європейського Союзу, Apple планує дозволити встановлення додатків не лише через App Store на iPhone у країнах ЄС.

Наступне покоління CarPlay

2024 року будуть представлені перші автомобілі, що підтримують нову систему CarPlay від Apple. Цей інноваційний продукт обіцяє поглиблену інтеграцію з панеллю приладів, системами управління кліматом, підтримку кількох дисплеїв на панелі приладів та інші поліпшення.

Підтримка RCS

Apple оголосила, що підтримає крос-платформний стандарт обміну повідомленнями RCS у додатку "Повідомлення" на iPhone, починаючи з "наступного року", що, ймовірно, буде функцією iOS 18.

Розумна Siri

Очікується, що iOS 18 запропонує технологію генеративного ШІ, яка покращить роботу Siri та програми "Повідомлення" у відповідях на запитання та автозаповнення пропозицій.