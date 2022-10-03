Стало відомо, як буде виглядати iPhone 15: стильні фото

Яким буде наступний Айфон

Очевидно, що ми все ще мало знаємо про нове покоління iPhone 2023 року. Проте поведінку корпорації можна передбачити.

Тож можна припустити, що наступного року Apple перемкнеться з Lightning на USB-C у своїх iPhone. Ймовірно, не лише у двох моделях Pro, але й в iPhone 15 та iPhone 15 Plus.

Цього року iPhone 14 та iPhone 14 Plus вперше залишилися на старих чіпах своїх попередників. У 2023 році телефони мають отримати оновлення до Apple A16, яке наразі вже встановлено в iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max.

Також дуже ймовірно, що модний Dynamic Island від Apple наступного року стане стандартом для всіх iPhone. На фото нижче Dynamic Island вже зображено на дисплеї iPhone 15.

Нову 48-мегапіксельну камеру iPhone 14 Pro вже можна знайти в моделі початкового рівня серії iPhone нового покоління. iPhone 15 Ultra, який матиме дві фронтальні камери, п'ятикратний перископічний зум і відео 8K ProRes, може започаткувати абсолютно новий рівень якості зйомки для iPhone.

Таким буде новий iPhone 15 у 2023 році (фото: twitter.com/mi_konstantin)