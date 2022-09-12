У iPhone 14 есть новая функция, которая может спасти вашу жизнь: о чем речь

Одна из новых возможностей iPhone 14 - спутниковое подключение. И эта функция может спасти жизнь, ведь позволяет связаться с экстренными службами при различных угрожающих сценариях, даже при отсутствии сигнала.

Подробнее о новой функции у iPhone 14 читайте в нашем материале ниже.

Чем важна новая функция iPhone 14 и как она работает

Если вы отправились в поход в отдаленную местность и получили травму или потерялись, функция экстренного вызова вашего iPhone 14 даст возможность звонить или отправлять текстовые сообщения службам скорой помощи или отправлять уведомление контактам в вашем телефоне, даже если у вас нет мобильного интернета или Wi-Fi.

Совершать спутниковые звонки на iPhone 14 просто: держите телефон в руке (функция не будет работать, если гаджет в кармане или рюкзаке) и попробуйте позвонить экстренному контакту.

Если ваш телефон может подключиться сразу к спутнику, то звонок поступит куда надо. Если же нет - iPhone поможет вам найти ближайшее место лучшим соединениям.

Лучшие места, где связь будет лучше - это высокогорные районы с минимальным количеством листьев над головой и без холмов и гор поблизости.

Если звонок все равно не удается осуществить, вы сможете попытаться отправить сообщение экстренным службам через спутник. Для этого надо будет нажать "Экстренное SMS через спутник", когда появится запрос после попытки вызова, или перейти к своим сообщениям и отправить SOS. Затем выбираете "Экстренные службы" и нажимаете "Сообщить о чрезвычайном положении".

Для новых телефонов Apple также создала новый алгоритм сжатия сообщений, чтобы сделать SMS меньше и они быстрее поступали через спутниковое соединение.

Кроме того, вы также сможете делиться данными о своем местоположении через спутник с помощью опции "Сообщить о чрезвычайной ситуации" или через приложение "Найти меня".

Функция экстренного вызова также автоматически оповестит службы экстренной помощи, когда сработает встроенная в iPhone 14 функция обнаружения аварий (эта функция похожа на автоматическое обнаружение сбоев и экстренные извещения Android).

Но есть одно "но"

Функция экстренного вызова на всех устройствах iPhone 14 (включая 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max) будет доступна уже в ноябре, но только в США и Канаде.

Apple говорит, что эта функция будет бесплатной в течение двух лет, но пока нет информации о том, сколько она будет стоить после этого.

Так же не известно, будет ли она доступна в других странах, в частности - в Украине.

Эта функция будет совместима на всех устройствах iPhone 14, включая 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max.