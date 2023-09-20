Стало відомо, як буде відбуватися очне навчання в профтехах: що потрібно знати студентам

Вступну кампанію до профтехучилищ продовжили до 1 жовтня, хоча з вересня очне навчання в закладах освіти вже розпочалося.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт МОН , Facebook-сторінка МОН .

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, як буде відбуватися навчання та що потрібно для вступу в профтех.

Студентам на замітку

У МОН дали рекомендації, за яких умов у професійно-технічних училищах може бути очне навчання:

тільки в закладах, які оснащені укриттями, відповідно до вимог і залежно від безпекової ситуації в населеному пункті. А теорію можна викладати дистанційно.

якщо в укритті закладу недостатньо місця для розміщення всіх студентів і працівників одночасно, очне навчання можна організувати позмінно

практичні заняття проводитимуть у майстернях, лабораторіях і на підприємствах. Якщо такої можливості немає - у майстернях і лабораторіях інших профтехів (зокрема в інших областях) чи онлайн. Частину практики, яку неможливо виконати, рекомендовано перенести на період після закінчення воєнного стану.

якщо організація освітнього процесу в закладі неможлива через воєнні дії, рекомендовано укласти угоди про співробітництво із закладами-партнерами, попередньо узгодивши це рішення з місцевими органами управління освітою

для студентів з особливими освітніми потребами повинні бути розроблені індивідуальні навчальні плани

для психологічної підтримки учнів і викладачів потрібно організувати спеціальні заходи й тренінги, а також тренування у разі надзвичайних ситуацій

Що потрібно знати про вступ у профтех

Для вступу потрібні такі документи:

заява (у паперовій чи електронній формі)

свідоцтво про базову або загальну середню освіту (якщо вона відсутня, потрібно надати виписку з реєстру документів про освіту ЄДЕБО)

медична довідка

копії документів, які дають право на пільги

шість фотографій розміром 3:4

Подачу документів продовжили до 1 жовтня включно. Якщо ви вступаєте після 9 класу, то навчання триватиме три роки, після 11 класу - один рік.

Зауважте, що для вступу у профтехучилище не потрібно складати НМТ, тому список вступників формують за:

рейтингом вступників

результатами співбесіди

середнім балом атестата про закінчення 9 чи 11 класу

результатами вступних випробувань

Абітурієнт може вступити на державну (бюджетну) форму навчання чи здобувати освіту за контрактом.