Стало відомо, як "Блогер Кемп" фонду Ріната Ахметова допомагає дітям зцілитися від війни

Відновлення тих, кого вдалося повернути, є ще викликом для України. Цей виклик прийняв фонд Ріната Ахметова, який дав рятівне коло українським дітям, які сильно постраждали від війни. Вони отримали шанс розважитися, знайти друзів, вільно дихати та розв’язати проблеми психічного здоров’я, спричинені війною — і все це безкоштовно.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Hill .

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення російська влада вивезла до Росії понад 19 000 дітей, і лише 388 з них були повернені.

Оксана Іщук, проєктна менеджерка Фонду, зазначила, що війна змусила багатьох дітей відійти від звичного життя, загостривши кризу психічного здоров'я. Але, відвідуючи "Блогер Кемп", діти починають вірити в краще життя і отримують надію.

"Діти стають більш комунікабельними й більш відкритими. Батьки помічають величезні позитивні зміни у своїх дітях", - зауважила Оксана Іщук.

Проєкт допоміг вже понад 5000 хлопців та дівчат. The Hill розповідає, що близько 50 дітей відвідують кожну зміну, які проходять чотири рази на рік. Діти грають в ігри, з ними проводять практичні заняття, вони займаються спортом і плавають у басейні. Особлива увага, відмічає видання, приділяється навчанню дітей корисних навичок блогера. До кемпу приїжджають відомі українські професіонали у галузі медіа, щоб поспілкуватися з дітьми.

На кожну зміну "Блогер Кемп" запрошуються діти, які втратили батьків під час війни; діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу; діти опікунів і усиновителів; хлопці й дівчата, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії; діти з деокупованих територій та дітлахи, які постраждали від бойових дій.