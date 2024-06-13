Стало известно, как "Блогер Кемп" фонда Рината Ахметова помогает детям исцелиться от войны

Восстановление тех, кого удалось вернуть, еще вызов для Украины. Этот вызов принял фонд Рината Ахметова, который дал спасательный круг украинским детям, сильно пострадавшим от войны. Они получили шанс поразвлечься, найти друзей, свободно дышать и решить проблемы психического здоровья, вызванные войной — и все это бесплатно.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Hill .

Как известно, с начала полномасштабного вторжения российские власти вывезли в Россию более 19 000 детей, и только 388 из них были возвращены.

Оксана Ищук, проектная менеджер Фонда, отметила, что война заставила многих детей отойти от привычной жизни, обострив кризис психического здоровья. Но, посещая "Блогер Кэмп", дети начинают верить в лучшую жизнь и получают надежду.

"Дети становятся более коммуникабельными и открытыми. Родители замечают огромные положительные изменения в своих детях", - отметила Оксана Ищук.

Проект помог уже более 5000 юношей и девушек. The Hill рассказывает, что около 50 детей посещают каждую смену, которая проходит четыре раза в год. Дети играют в игры, с ними проводят практические занятия, занимаются спортом и плавают в бассейне. Особое внимание, отмечает издание, уделяется обучению детей полезным навыкам блоггера. В кемп приезжают известные украинские профессионалы в области медиа, чтобы пообщаться с детьми.

На каждую смену "Блогер Кэмп" приглашаются дети, потерявшие родителей во время войны; дети из приемных семей и детских домов семейного типа; дети опекунов и усыновителей; ребята, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия; дети с деоккупированных территорий и дети, пострадавшие от боевых действий.