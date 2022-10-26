Стало відомо, хто стоїть за будівництвом скандального хмарочосу у центрі Дніпра

Фірма зрадника України Володимира Константинова, який у 2019 році став головою нелегітимного парламенту анексованого Криму на п’ять років, ТОВ "Консоль ЛТД" разом із ТОВ "Люкс" позичили у державного "Укрексімбанку" 300 млн гривень на будівництво багатоповерхового комплексу у Дніпрі. Після цього через суд визнали договори з банком недійсними, щоб не повертати кредит.