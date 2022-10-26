Стало известно, кто стоит за строительством скандального небоскреба в центре Днепра

Фирма предателя Украины Владимира Константинова, который в 2019 году стал главой нелегитимного парламента аннексированного Крыма на пять лет, ООО "Консоль ЛТД" вместе с ООО "Люкс" взяли у государственного "Укрэксимбанка" 300 млн гривен на строительство многоэтажного комплекса в Днепре. После этого через суд сочли договоры с банком недействительными, чтобы не возвращать кредит.