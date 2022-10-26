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Стало известно, кто стоит за строительством скандального небоскреба в центре Днепра

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Среда 26 октября 2022 16:08
Стало известно, кто стоит за строительством скандального небоскреба в центре Днепра Фото: стало известно, кто стоит за строительством скандального небоскреба в центре Днепра (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Фирма предателя Украины Владимира Константинова, который в 2019 году стал главой нелегитимного парламента аннексированного Крыма на пять лет, ООО "Консоль ЛТД" вместе с ООО "Люкс" взяли у государственного "Укрэксимбанка" 300 млн гривен на строительство многоэтажного комплекса в Днепре. После этого через суд сочли договоры с банком недействительными, чтобы не возвращать кредит.

Об этом сообщает местное издание "Наше місто".

Как узнали журналисты, в небоскребе в центре Днепра разместились структуры Александра Петровского, известного в Днепре мецената-авторитета Нарика.

К примеру, компания "Бизнес-центр "Люкс", бенефециар в ней Петровский, а основательница - мать его правой руки, Эмиля Арутюняна.

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