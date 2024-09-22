Стало відомо, хто поїде на Дитяче Євробачення від України (фото, відео)

Відбувся фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення, яке цього року прогримить в Мадриді. І вже відомо, хто представить нашу країну та як голосували журі й глядачі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію Нацвідбору.
Так, у фіналі виступили шість учасників:
Учасники Нацвідбору на Дитяче Євробачення (скріншот: трансляція "Суспільне мовлення")
Ведучими Нацвідбору були Артур Мірошниченко та Анна Трінчер. А поза сценою з маленькими співаками та їхніми групами підтримками спілкувалася Анна Тульєва.
В журі Нацвідбору цього року були: співачка Roxolana, учасник і саунд-продюсер гурту Tvorchi Андрій Гуцуляк, а також член журі нацвідбору на "Євробачення 2020" Віталій Дроздов.
Голосування відбувалося так: глядачі голосували в "Дії", а члени журі виставили власні бали. Найвищий бал від зіркових експертів отримала Злата Іванів.
Результати голосування журі на Нацвідборі Дитячого Євробачення (скріншот: трансляція "Суспільне мовлення")
За результатами голосування в "Дії" найбільший бал отримав Артем Котенко. Він та Злата Іванів зібрали однакову кількість балів (від журі та в "Дії"). І, за правилами конкурсу, у Нацвідборі переміг той учасник, який отримав найвищу оцінку саме від глядачів.
Результати голосування глядачів (скріншот: трансляція "Суспільне мовлення")
Тож, перемогу отримав Артем Котенко. Артист був дуже розчулений та не стримував сльози. Хлопчик подякував за перемогу й промовив зі сцени важливі слова.
Хто переміг на Євробаченні (скріншоти: трансляція "Суспільне мовлення")
"Я дуже всім вдячний за голоси. Я вдячний журі за те, що оцінили вони чесно. Я вдячний Збройним Силам України. За те, що ми можемо стояти тут і доторкнутися до своїх мрій", - сказав Котенко.
Співаку 12 років. Він родом з Сумщини. Артем мешкає в Охтирці та співає з трьох років. І нині, на тлі повномасштабної війни, він захотів розповісти світу про те, що українці втрачають не лише свої домівки, а й місця, де вони відчували себе щасливими.
Він виступив з піснею "Дім", яку для нього написала співачка й музична продюсерка Національного відбору Світлана Тарабарова.
До слова, раніше учасниця Нацвідбору на Дитяче Євробачення "рознесла" пісенний конкурс.
Окрім цього, нещодавно Інна Мірошниченко пояснила, чому в суді їй відмовляли в усиновленні другої дитини.