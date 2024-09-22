Стало відомо, хто поїде на Дитяче Євробачення від України (фото, відео)

Хто представить Україну на дитячому Євробаченні

Так, у фіналі виступили шість учасників:

Анастасія Бєлібова - "Unbelievable"

Ангеліна Глогусь - "Плачуть янголи"

Злата Іванів - "Намисто"

Вероніка Коган - "Harmony"

Артем Котенко - "Дім"

Ілля Коновченко - Spaceship.

Учасники Нацвідбору на Дитяче Євробачення (скріншот: трансляція "Суспільне мовлення")

Ведучими Нацвідбору були Артур Мірошниченко та Анна Трінчер. А поза сценою з маленькими співаками та їхніми групами підтримками спілкувалася Анна Тульєва.

В журі Нацвідбору цього року були: співачка Roxolana, учасник і саунд-продюсер гурту Tvorchi Андрій Гуцуляк, а також член журі нацвідбору на "Євробачення 2020" Віталій Дроздов.

Голосування відбувалося так: глядачі голосували в "Дії", а члени журі виставили власні бали. Найвищий бал від зіркових експертів отримала Злата Іванів.

Результати голосування журі на Нацвідборі Дитячого Євробачення (скріншот: трансляція "Суспільне мовлення")

За результатами голосування в "Дії" найбільший бал отримав Артем Котенко. Він та Злата Іванів зібрали однакову кількість балів (від журі та в "Дії"). І, за правилами конкурсу, у Нацвідборі переміг той учасник, який отримав найвищу оцінку саме від глядачів.

Результати голосування глядачів (скріншот: трансляція "Суспільне мовлення")

Тож, перемогу отримав Артем Котенко. Артист був дуже розчулений та не стримував сльози. Хлопчик подякував за перемогу й промовив зі сцени важливі слова.

Хто переміг на Євробаченні (скріншоти: трансляція "Суспільне мовлення")

"Я дуже всім вдячний за голоси. Я вдячний журі за те, що оцінили вони чесно. Я вдячний Збройним Силам України. За те, що ми можемо стояти тут і доторкнутися до своїх мрій", - сказав Котенко.

Що відомо про переможця Нацвідбору

Співаку 12 років. Він родом з Сумщини. Артем мешкає в Охтирці та співає з трьох років. І нині, на тлі повномасштабної війни, він захотів розповісти світу про те, що українці втрачають не лише свої домівки, а й місця, де вони відчували себе щасливими.

Він виступив з піснею "Дім", яку для нього написала співачка й музична продюсерка Національного відбору Світлана Тарабарова.