Стало відомо, хто може представити Україну на Євробаченні 2023

Оголошено лонглист учасників Нацвідбору на Євробачення 2023. До нього увійшли 36 виконавців і колективів.

"Маємо лонглист із 36 пісень, в якому є все, від авторської пісні, дрім-попу та року до інді, репу, етніки. Є також, звичайно, і декілька міцних сучасних бойовиків, здатних розірвати будь-яку сцену. Все це говорить про те, наскільки креативна наша нація, наскільки ми прагнемо творити", - прокоментував музпродюсер Національного відбору Дмитро Шуров (Pianoбой).

Список фіналістів буде оголошено не пізніше, ніж 17 листопада, а доти пройде прослуховування учасників лонглиста.

Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення 2023 року відбудеться у Києві 17 грудня. Задля безпеки учасників та команди конкурс проводитимуть в укритті.

Сам же 67-й пісенний конкурс відбудеться у 2023 році у Ліверпулі. Гранд-фінал заплановано на 13 травня, а півфінали пройдуть 9 та 11 травня. Наразі вже вісім країн відмовилося від участі, а Росію і Білорусь дискваліфікували.