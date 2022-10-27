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Стало відомо, хто може представити Україну на Євробаченні 2023

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Четвер 27 жовтня 2022 11:48
Стало відомо, хто може представити Україну на Євробаченні 2023 Колаж РБК-Україна: Названо лонглист участників Євробачення 2023
Автор: Світлана Мащенко

Оголошено лонглист учасників Нацвідбору на Євробачення 2023. До нього увійшли 36 виконавців і колективів.

Про це повідомило Суспільне.

Список учасників:

  • 2TONE
  • Angelina
  • DAYTON
  • DEMCHUK
  • Drevo
  • Elysees
  • FIINKA
  • Havkа
  • Jerry Heil
  • Iana Kovaleva
  • Kozak Siromaha
  • KRUTЬ
  • Lue Bason
  • Moisei
  • Olivan
  • OOHLA
  • Oy Sound System
  • SASHA
  • Seréen
  • sexnesc
  • Shy
  • SKYLERR
  • SOWA
  • Tember Blanche
  • Tery
  • TVORCHI
  • Victoria Niro
  • Vynohradova
  • Zetetics
  • Лилу45
  • Макс Пташник
  • Мія Рамарі
  • Роялькіт
  • Саша Фадєєва
  • ТÓНКА
  • Циферблат

Список фіналістів буде оголошено не пізніше, ніж 17 листопада, а доти пройде прослуховування учасників лонглиста.

"Маємо лонглист із 36 пісень, в якому є все, від авторської пісні, дрім-попу та року до інді, репу, етніки. Є також, звичайно, і декілька міцних сучасних бойовиків, здатних розірвати будь-яку сцену. Все це говорить про те, наскільки креативна наша нація, наскільки ми прагнемо творити", - прокоментував музпродюсер Національного відбору Дмитро Шуров (Pianoбой).

Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення 2023 року відбудеться у Києві 17 грудня. Задля безпеки учасників та команди конкурс проводитимуть в укритті.

Сам же 67-й пісенний конкурс відбудеться у 2023 році у Ліверпулі. Гранд-фінал заплановано на 13 травня, а півфінали пройдуть 9 та 11 травня. Наразі вже вісім країн відмовилося від участі, а Росію і Білорусь дискваліфікували.

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