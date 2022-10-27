Стало известно, кто может представить Украину на Евровидении 2023
Объявлен лонглист участников Нацотбора на Евровидение 2023 года. В него вошли 36 исполнителей и коллективов.
Об этом сообщило Суспільне.
Список участников:
- 2TONE
- Angelina
- DAYTON
- DEMCHUK
- Drevo
- Elysees
- FIINKA
- Havkа
- Jerry Heil
- Iana Kovaleva
- Kozak Siromaha
- KRUTЬ
- Lue Bason
- Moisei
- Olivan
- OOHLA
- Oy Sound System
- SASHA
- Seréen
- sexnesc
- Shy
- SKYLERR
- SOWA
- Tember Blanche
- Tery
- TVORCHI
- Victoria Niro
- Vynohradova
- Zetetics
- Лилу45
- Макс Пташник
- Мія Рамарі
- Роялькіт
- Саша Фадєєва
- ТÓНКА
- Циферблат
Список финалистов будет объявлен не позднее 17 ноября, а до этого пройдет прослушивание участников лонглиста.
"У нас есть лонглист из 36 песен, в котором есть все, от авторской песни, дрим-попа и рока до инди, рэпа, этники. Есть также, конечно, и несколько крепких современных боевиков, способных разорвать любую сцену. Все это говорит о то, насколько креативна наша нация, насколько мы стремимся творить", – прокомментировал музпродюсер Национального отбора Дмитрий Шуров (Pianoбой).
Напомним, что финал Национального отбора на Евровидение 2023 состоится в Киеве 17 декабря. В целях безопасности участников и команды конкурс будут проводить в укрытии.
Сам же 67 песенный конкурс состоится в 2023 году в Ливерпуле. Гранд-финал намечен на 13 мая, а полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В настоящее время уже восемь стран отказались от участия, а Россию и Беларусь дисквалифицировали.