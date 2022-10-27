Стало известно, кто может представить Украину на Евровидении 2023

Объявлен лонглист участников Нацотбора на Евровидение 2023 года. В него вошли 36 исполнителей и коллективов.

"У нас есть лонглист из 36 песен, в котором есть все, от авторской песни, дрим-попа и рока до инди, рэпа, этники. Есть также, конечно, и несколько крепких современных боевиков, способных разорвать любую сцену. Все это говорит о то, насколько креативна наша нация, насколько мы стремимся творить", – прокомментировал музпродюсер Национального отбора Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Список финалистов будет объявлен не позднее 17 ноября, а до этого пройдет прослушивание участников лонглиста.

Напомним, что финал Национального отбора на Евровидение 2023 состоится в Киеве 17 декабря. В целях безопасности участников и команды конкурс будут проводить в укрытии.

Сам же 67 песенный конкурс состоится в 2023 году в Ливерпуле. Гранд-финал намечен на 13 мая, а полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В настоящее время уже восемь стран отказались от участия, а Россию и Беларусь дисквалифицировали.