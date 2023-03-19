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Стало відомо, хто буде командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон"

Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

"Гвардія Наступу" опублікувала інтервʼю із командиром бригади "Сталевий кордон" Валерієм Падителем, який раніше служив у Херсонському, Львівському, Мостиському, Чопському, Харківському, Сумському та Донецькому прикордонних загонах, а також у Північному та Східному регіональних управліннях Державної прикордонної служби України.

Відео опубліковано на офіційному каналі "Гвардії Наступу" в YouTube.

Під час повномасштабного вторгнення був одним із оборонців Маріуполя, командував прикордонниками в цьому місті. Останнім зі свого загону покинув територію Азовсталі, після чого потрапив у російський полон. Повернувся додому після обміну 21 вересня.

У полоні вмовив наглядачів повернути його назад до концтабору в Оленівці, коли його з поламаною спиною відправили до однієї з донецьких лікарень, бо поруч зі своїми людьми йому було легше.

Падитель в інтервʼю відповів на запитання, що для нього патріотизм, честь, яким є справжній командир.

"Сталевий кордон" під керівництвом Падителя стане однією зі штурмових бригад МВС.

Очолив 15 мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон". Цей підрозділ стане однією зі штурмових бригад, створення яких розпочало МВС.

Дізнатися про те, як стати частиною "Гвардії Наступу", можна на сайті storm.mvs.gov.ua або за номером 0800100020.

Понад 28 000 добровольців подали заявки на вступ до штурмових бригад МВС. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції.

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