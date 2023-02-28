Стало відомо, де живуть Путін та Кабаєва: унікальні кадри

Путінський общак

Основне джерело коштів у Путіна та його родини – це офшорна кіпрська компанія Ermira Consultants. Частки цієї компанії записані на підприємствах Путіна, і навіть на наближених до президента РФ осіб. Саме через неї проходять покупки елітної нерухомості та відмиваються кошти.

Компанія була заснована у 2003 році й нею користується кілька впливових бізнесменів, юристів та близьких людей з оточення Путіна.

Також у роботі цієї компанії задіяно кілька не пов'язаних один з одним діловими відносинами людей з оточення диктатора. Але, за словами джерела, єдиний справжній власник Ermira - Володимир Путін.

Де живуть Путін та Кабаєва

За даними журналістів, Володимир Путін та Аліна Кабаєва вже багато років живуть разом – у величезній резиденції на Валдаї. Там же часто бувають помічниці та двоюрідні сестри гімнастки. Одна із сестер має власне житло неподалік.

Територія резиденції на Валдаї

Для Аліни Кабаєвої та її дітей збудували окремий дерев'яний терем на території резиденції на Валдаї. Також є ще один окремий будинок для неї – поряд із палацом Путіна.

2021 року біля особистого будинку гімнастки збудували окремий причал. Човном із цього причалу можна переплисти канал і опинитись у парку площею 28 гектарів.

Апартаменти Путіна на Валдаї

Уся територія президентської резиденції на Валдаї вважається заповідником, зокрема й територія Валдайського національного парку. Але у 2018 році там збудували таємну залізницю, якою Путін приїжджає до резиденції на своєму бронепоїзді.

І існує навіть спеціальний вокзал на станції "Москва-Каланчевська", який оточений високим парканом з колючим дротом. Саме туди й прибуває бронепоїзд.

У лісі поруч із резиденцією було зведено великий ігровий майданчик, а на місці колишніх вертолітних майданчиків – траса для картингу.

Діти Путіна та Кабаєвої

Відомо, що перша спільна дитина у Путіна та Кабаєвої народилася у 2015 році – у дуже дорогій клініці у Швейцарії.

Друга дитина, найімовірніше, народилася 2019 року - на території Росії. Для пологів приїжджали ті самі лікарі, зі швейцарської клініки.

Яка ще нерухомість у Путіна та його коханки

Аліна Кабаєва має пентхаус - найбільший у Росії. Він розташований у житловому комплексі "Королівський парк" у Сочі. Його купили коштом кіпрської офшорної компанії.

Площа цього пентхауса – 2600 кв. метрів. Там є басейн, кінотеатр, патіо, власний вертолітний майданчик. Дизайн пентхауса розробляв Валентин Юдашкін.

Крім цього пентхауса, Кабаєвій належить ще дві квартири у ЖК "Королівський парк". Головна квартира записана на Олега Руднєва, давнього номіналу Путіна.

Апартаменти Кабаєвої в Сочі

Ще кілька квартир у ЖК – на бабусю Кабаєвій, Ганну Зацепіліну. Варто зазначити, що гімнастку в апартаментах Сочі не бачили вже кілька років.

Так насправді виглядає будинок бабусі Аліни Кабаєвої

Загалом Кабаєва та її близькі мають нерухомості в загальній сумі на $120 млн. Тільки на бабусю гімнастки в цілому оформлено нерухомості приблизно на 1,1 млрд рублів.