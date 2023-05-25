Стало відомо, де зараз перебуває плавчиня Яна Клочкова, яка зрадила Україну

Чотирикратна олімпійська чемпіонка Яна Клочкова переїхала на півострів разом із батьками та сином. Сьогодні від спортсменки немає жодних звісток, у тому числі й про війну Росії в Україні.

Клочкова закрила свою сторінку в Instagram, проте, за словами Дьоміна, досі має профіль у російській соціальні мережі "ВКонтакте".

Закрита сторінка Яни (скриншот: Styler)

"Таке враження, що Клочкова живе в іншій реальності. Хоча не будемо забувати з ким свого часу вона товаришувала. Нагадаю, що 2006 Яна була близька до українського президента-втікача Віктора Януковича. І навіть була обрана депутатом харківської міської ради від "Партії регіонів", - нагадав блогер.

Крім того, мама плавчині Олена Синявська ще 2021 року у себе в Facebook продовжувала постити георгіївські стрічки.

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Чим відома Яна Клочкова

У 2001 році Яна закінчила училище фізичної культури та спорту в Харкові, а у 2004 році - Національний університет фізичного виховання і спорту України в Києві.

У 1996 році Клочкова здобуває першу медаль - срібло юніорського чемпіонату Європи. У 1997 році вона перевершує свій результат та фінішує на першому місці.

Сьогодні Яна Клочкова проживає в окупованому Криму (фото: instagram.com/yana_klochkova)

Яна стала першою та єдиною українською спортсменкою, яка чотири рази піднімалася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани на Олімпійських іграх.

За свою спортивну кар'єру Яна поставила 50 рекордів України. Плавчиня має прізвисько "золота рибка".

У січні 2008 року Клочкова заявила про закінчення виступів у великому спорті.