Стало відомо, де в Україні платять найвищі зарплати: названо міста та суми

Повномасштабне вторгнення Росії спричинило зростання рівня безробіття. У 2021 році НБУ оцінював його у 21,1%. Проте станом на 2023 рік він впав до 18,3%. Ба більше - в багатьох великих містах України зросла не тільки кількість вакансій, але й сума заробітної плати.

Де можна найбільше заробляти - детальніше читайте в матеріалі Styler.

В яких містах найбільше зросла зарплата

Насамперед зазначимо, що під час війни середня зарплата українців зросла на 10%. Якщо раніше вона становила 15 000 гривень, то зараз ця сума дорівнює 16 500 гривень.

Найбільше заробіток зріс у мешканців центральних і західних областей - 17% і 23% відповідно. Фактично там зарплати підтягнулись до рівня півдня та сходу, де оплата праці була дещо вища.

За даними аналітиків, найвищих показників сягнуло підвищення зарплати на Закарпатті - цілих 23%!

Наступну сходинку посідають Волинська та Рівненська області із 18%. А далі рейтинг заповнюють Івано-Франківська, Тернопільська, Житомирська, Вінницька та Хмельницька області із підвищення розміром 17%.

Більш жвавий перегляд зарплат на заході та в центрі є наслідком релокації бізнесу та переміщення українців із прифронтових областей подалі від бойових дій в напрямку заходу.

Як змінилися зарплати за популярними вакансіями

Якщо порівнювати, як змінилися зарплати в десятки найпопулярніших вакансій, то результат буде таким:

бухгалтер - з 14 000 до 17 000 гривень

касир - з 11 000 до 13 000 гривень

кухар - з 12 000 до 16 000 гривень

менеджер з персоналу - з 17 000 до 19 000 гривень

менеджер з продажу - з 18 000 до 20 000 гривень

оператор контакт-центру - 15 000 до 17 000 гривень

офіціант - з 10 000 до 15 000 гривень

охоронець - з 9 000 до 12 000 гривень

продавець-консультант - з 11 000 до 13 000 гривень

Вакансія водія також є досить популярним запитом, однак заробіток на цій позиції за рік не змінився, залишившись на рівні 22 000 гривень.

А от найбільше серед усіх зросла зарплата психологів - у середньому до 18 000 гривень.

За час повномасштабного вторгнення в Україні з'явилося багато благодійних організацій, і компанії стали піклуватися про психологічний стан співробітників. До того ж самі українці почали частіше звертатися за фаховою допомогою. А відповідно високий попит на психологів призвів до стрибка зарплат фахівців.