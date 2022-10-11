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Стало відомо, чому правоохоронці затримували Михайла Маймана

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Вівторок 11 жовтня 2022 19:39
Стало відомо, чому правоохоронці затримували Михайла Маймана Фото: ветеран АТО Михайло Майман (УНІАН)
Автор: Олександр Мороз

На початку вересня силами спецназу Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції України було затримано командира добровольчого батальйону тероборони Михайла Помогайла, відомого як Михайло Майман.

Стало відомо, що правоохоронці взялися до скандального ветерана з низки причин, повідомляє УНІАН.

Так, безпосередньо затримання пов'язане зі звинуваченням за статтею 262 ("Викрадення, присвоєння, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв або радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства", карається позбавленням волі на строк до 7 років. Слідство триває й досі.

За даними сайту "Чесно", Майман - український військовий, ветеран АТО/ООС, командир добровольчого формування №14 територіальної громади Києва "Архангела Михайла". Себе Майман позиціонує як ветерана АТО та волонтера.

У 2013 році Маймана затримувала міліція за підозрою в незаконній торгівлі автомобільними шинами, що пізніше сам підтвердив в ефірі Scrypin.ua. Тоді Михайло Майман носив прізвище Помагайло, але згодом узяв прізвище дружини.

Під час служби на Донбасі у 2014-2016 роках Майман був заступником командира батальйону "Свята Марія" у Маріуполі та Бахмуті (Артемівську). Імовірно, саме тоді він познайомився з одіозним зрадником України Іллею Ківою, який на той час був першим заступником начальника Головного управління Національної поліції Донецької області В'ячеслава Аброськіна.

За словами самого Маймана, на початку 2022 року він брав участь у битві за Київ - очолюваний ним батальйон Архангела Михайла нібито звільняв населені пункти поблизу Макарова на Київщині.

"На сьогодні відомо, що батальйон не входить до складу ТРО, і його бійці не мають права носити зброю", - пише видання.

Тоді ж, за даними журналістів, Майман нібито зібрав щонайменше 1,3 мільйона доларів донатів і влітку його затримувало СБУ за підозрою в торгівлі зброєю.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що соратник колишнього нардепа Іллі Киви корегував ракетні удари по Дніпру. Він "полював" за локаціями українських систем ППО та був затриманий.

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Служба безпеки України Михайло Майман