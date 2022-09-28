Стало відомо, чому державні ТЕС не провели своєчасні ремонти блоків

Як зазначається, під час війни "слабкою ланкою" став оператор ТЕС - державне "Центренерго". В його підпорядкуванні Трипільська ТЕС в Київській та Зміївська ТЕС в Харківській областях. Ще один його актив - Вуглегірська ТЕС в Донецькій області - опинилась в окупації.

"Причиною несвоєчасних ремонтів є відсутність грошей. Ця проблема в компанії вже давно через корупційне управління", - йдеться в матеріалі.

В публікації також уточнюється, що останні два роки "Центренерго" порівняно мало виробляє електроенергії через брак грошей на закупівлю вугілля. Сьогодні ситуація з вугіллям краща: його надають інші країни в якості гуманітарної допомоги. Частину грошей на його закупівлю за рішенням Кабміну також виділила держава.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що упродовж останніх двох тижнів стрімко збільшилася кількість енергоблоків ТЕС, які знаходяться в аварійних ремонтах.