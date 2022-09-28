Стало известно, почему государственные ТЭС не провели своевременные ремонты блоков

Как отмечается, во время войны "слабым звеном" стал оператор ТЭС - государственное "Центрэнерго". В его ведении Трипольская ТЭС в Киевской и Змиевская ТЭС в Харьковской областях. Еще один его актив - Углегорская ТЭС в Донецкой области - оказалась в оккупации.

"Причиной несвоевременных ремонтов является отсутствие денег. Эта проблема у компании уже давно из-за коррупционного управления", - говорится в материале.

В публикации также уточняется, что последние два года "Центрэнерго" сравнительно мало производит электроэнергии из-за нехватки денег на закупку угля. Сегодня ситуация с углем лучше: его оказывают другие страны в качестве гуманитарной помощи. Часть денег на его закупку по решению Кабмина также выделило государство.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что за последние две недели стремительно увеличилось количество энергоблоков ТЭС, которые находятся в аварийных ремонтах.