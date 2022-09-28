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Стало известно, почему государственные ТЭС не провели своевременные ремонты блоков

Фото: государственные ТЭС не провели своевременные ремонты блоков (imgonline com ua)
Автор: Юлия Бойко

Из-за отсутствия денег государственные ТЭС "Центрэнерго" практически не готовились к зиме, поэтому перед стартом отопительного сезона там больше поломок на энергоблоках.

Об этом говорится в статье "Поломанные ТЭС и угроза для экспорта: хватит ли украинцам электроэнергии зимой".

Как отмечается, во время войны "слабым звеном" стал оператор ТЭС - государственное "Центрэнерго". В его ведении Трипольская ТЭС в Киевской и Змиевская ТЭС в Харьковской областях. Еще один его актив - Углегорская ТЭС в Донецкой области - оказалась в оккупации.

"Причиной несвоевременных ремонтов является отсутствие денег. Эта проблема у компании уже давно из-за коррупционного управления", - говорится в материале.

В публикации также уточняется, что последние два года "Центрэнерго" сравнительно мало производит электроэнергии из-за нехватки денег на закупку угля. Сегодня ситуация с углем лучше: его оказывают другие страны в качестве гуманитарной помощи. Часть денег на его закупку по решению Кабмина также выделило государство.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что за последние две недели стремительно увеличилось количество энергоблоков ТЭС, которые находятся в аварийных ремонтах.

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ТЭСОтопительный сезон