Стало відомо, чим займається Меланія Трамп, яка місяць не з'являлася на публіці

Так, нещодавно Меланія відвідала Губернаторський бал у Білому домі. Це була перша за місяць публічна поява жінки. Востаннє її бачили з Дональдом 24 січня, коли вони відвідували райони Північної Кароліни та Каліфорнії, що постраждали від руйнівних пожеж.

Меланія відвідала офіційний захід в "чоловічому" образі від Dolce & Gabbana. Вона одягла чорний оксамитовий смокінг з атласними лацканами від італійського бренду і доповнила свій образ смокінговою сорочкою Ralph Lauren.

Однак, пише People, поява Меланії у Білому домі зовсім не означає, що вона вирішила присвятити себе традиційним обов'язкам першої леді США. Джерело, близьке до Трамп, зазначає, що "вона ніколи не буде традиційною першою леді, бо це не в її стилі".

Натомість Меланія зосереджена на ініціативах, які цікаві особисто їй. Одним з головних проектів, доля якого дійсно турбує дружину американського президента, є її майбутній документальний фільм для Amazon Prime Video режисера Бретта Ратнера, який вона продюсує разом з Фернандо Сулічіним.

Зйомки стрічки вже ведуться, в тому числі і у Білому домі. Власне, саме тому Меланія нібито і повернулася у Вашингтон з Мар-а-Лаго (це курортна вілла, що розташована на бар'єрному острові у Палм-Біч і належить Дональду Трампу), де переважно проводить весь свій час зараз.

Про що саме буде картина і коли планується прем'єра - невідомо. Однак видання Variety повідомляє, що вихід фільму відбудеться вже у другій половині 2025 року.

Мар-а-Лаго (фото: maralagoclub.com)

За словами джерел, Меланія бажає супроводжувати чоловіка на заходах лише у "доречних випадках", коли її присутність дійсно обов'язкова. Вочевидь маються на увазі глобальні міжнародні події.

Цікаво також, що, за інформацією інсайдера, хоч Меланія і Дональд часто перебувають в одному домі - на Мар-а-Лаго, - однак там вони майже не спілкуються. Перетинаються лише зрідка за вечерею. Меланія і Дональд Трамп (фото: Getty)

Але не лише зйомками фільму зайнята 54-річна Меланія. Одним з її офіційних проектів як першої леді, над яким жінка раніше обіцяла працювати під час всього другого президентства свого чоловіка, є відродження її ініціативи "Be Best", яка була вперше запущена в травні 2018 року як "інформаційна кампанія" для допомоги дітям у боротьбі з онлайн-булінгом та епідемією опіоїдів.

У січні вона заявила Fox & Friends, що сподівається "розширити" ініціативу після того, як стрімінгові платформи не дуже підтримували її під час першої каденції Дональда.

"Уявіть собі, що ми могли б зробити за ці роки, якби вони об'єдналися навколо мене і навчали дітей захищатися від негативного впливу соціальних мереж задля їхнього психічного здоров'я. Тепер у нас є час. Це будуть захоплюючі чотири роки. Нам є що робити", - сказала вона. Офіційний портрет першої леді Меланії Трамп у Білому домі (фото: facebook.com/flotus)

Раніше джерела говорили, що Меланії не комфортно в політиці, бо "це не її світ". Їй набагато цікавіше проводити час разом зі своїми рідними та друзями. Разом з тим, якщо для її чоловіка публічний імідж вкрай важливий, то Меланію "взагалі не турбує", як вона виглядає в очах преси та суспільства.

При цьому перша леді США наголошувала у своїх інтерв'ю, що вона "не просто придаток" до чоловіка.

"Я стою на своїх ногах, незалежна. У мене є власні думки, у мене є свої "так" і "ні". Я не завжди погоджуюся з тим, що говорить або робить мій чоловік, і це нормально", - казала вона в одному з епізодів шоу Fox & Friends.

Вас може зацікавити