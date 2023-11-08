Стало відомо, чи встановлюватимуть новорічну ялинку у Києві

Що відомо про ялинку у Києві

Про те, що ялинку у Києві встановлюватимуть, повідомив голова компанії "Folk Ukraine" Ігор Добруцький. Саме ця організація традиційно займалась підготовкою Нового року у столиці.

"Як і минулоріч, на локації не буде фудкортів, а ялинка, її оздоблення, іграшки, а також генератор для освітлення будуть коштом меценатів. З державного і міського бюджету не витратять ані копійки", - заявив Добруцький.

Зазначимо, що поки немає інформації щодо тематики оформлення святкової локації. Її концепцію має презентувати міський очільник Віталій Кличко.

Додамо, що торік на Софійській площі ялинку підсвітили 19 грудня у День святого Миколая. Вона була прикрашена голубами, а на верхівці красувався тризуб. Ялинку підсвічували енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, які живились від генератора.

Цьогоріч, скоріш за все, ялинку у Києві підсвітять 6 грудня - у День святого Миколая за новим стилем.

Такою була новорічна ялинка на Софіївській площі у грудні 2022 року (фото: Facebook.com/zagornyakroman)

Нагадаємо, що торік велося багато дискусій у суспільстві щодо того, чи доцільно встановлювати ялинку під час війни в Україні. Багато місцевих рад відмовились виділяти гроші на організацію святкової локації і перенаправляли кошти на потреби фронту.

Торік в Україні навіть створили петицію, яка вимагала заборонити проводити пишні святкування, аж поки не закінчиться війна. Втім більшість міст самостійно вирішувало, встановлювати ялинку чи ні.