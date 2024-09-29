Стало відомо, чи шкодять навушники вашому слуху та чи реально оглохнути

Чи шкодять навушники вашому слуху?

Кожна друга молода людина слухає музику занадто голосно. Тим часом шум створює надмірне навантаження на слухові волоски у вухах, спричиняючи незворотні пошкодження та втрату слуху.

У кожному вусі знаходиться 15 тисяч маленьких волосинок. Вони розташовані в кохлеарній частині вуха, вони сприймають звуки за допомогою вібрації. Їх надмірна стимуляція прослуховуванням гучної музики може призвести до їх крихкості та необоротної втрати слуху. Їх надмірна крихкість була пов’язана з такими факторами, як низький рівень заліза в організмі.

За оцінками ВООЗ, понад 430 мільйонів людей у ​​всьому світі страждають від втрати слуху. Це число може зрости через небезпечні практики молоді. Однак винні в цьому не тільки всюдисущі навушники, але в багатьох випадках і надгучна музика під час концертів і вечірок. До таких висновків прийшла група вчених зі Швеції, Швейцарії, США та Мексики, які проаналізували понад 33 дослідження з 20 країн світу.

За оцінками, від 670 мільйонів до 1,35 мільярда з 2,8 мільярда молодих людей у ​​світі ризикують втратити слух.

Наскільки навушники шкодять вашому слуху?

Дослідники дійшли висновку, що від чверті до половини молодих людей регулярно слухають музику з пристроїв, а 24 % занадто голосно. Проте 48% ходять на концерти? де панує небезпечний рівень шуму, і мало хто носить засоби захисту слуху, наприклад беруші.

Фахівці зі здоров’я слуху стверджують, що звуки понад 85 децибел можуть спричинити пошкодження слуху, але до половини людей слухають звуки на рівні 112 дБ. При цьому безпечним вважається рівень до 80 децибел для дорослих і до 75 дБ для дітей. Проте 80 дБ може бути присутнім у переповненому ресторані та 85 дБ біля жвавої вулиці. Ви повинні знати, що шкала гучності логарифмічна, а це означає, що збільшення її з 80 дБ до 90 дБ дає в 10 разів інтенсивніший звук, який буде здаватися вдвічі гучнішим.

Якщо збільшити гучність електронного пристрою на максимум, ваші вуха будуть чути звуки з навушників гучністю до 110 дБ. Така інтенсивність може призвести до пошкодження слуху вже через 5 хвилин. Чим довше шум піддається впливу, тим більша шкода. Кожне збільшення гучності на 3 дБ скорочує безпечний час прослуховування вдвічі, а це означає, що понад 100 дБ вухо може витримати буквально хвилини.

Проте діти та підлітки користуються аудіопристроями та додатками кілька годин на день. У Сполучених Штатах 1 з 8 підлітків віком 6-19 років має втрату слуху через неправильне використання навушників. На жаль, при навантаженні орган слуху старіє вдвічі швидше, і до 50 років ви можете мати слух 80-річного. Однак накопичену шкоду не можна відновити.

Симптоми втрати слуху, спричинені шумом із навушників, включають

дзвін у вухах

неможливість почути високі звуки, наприклад, спів птахів

розмитий слух розмов і проблеми з розумінням деяких слів

Які навушники не псують слух?

Будь-які навушники можуть не пошкодити ваш слух, якщо ви не перевищуєте рекомендовану гучність, але деякі типи цих пристроїв можуть бути більш шкідливими для ваших вух.

Фахівці рекомендують, в першу чергу, уникати моделей, що погано сидять. Це змушує користувачів збільшувати гучність для компенсації. Також радять використовувати новітні технології для придушення шуму з навколишнього середовища. Це полегшує встановлення нижчої гучності, хоча це може викликати дискомфорт у людей, схильних до запаморочення та мігрені.

Перед покупкою таких навушників варто протестувати, а під час їх використання уникати місць, де безпечніше мати слуховий контакт з навколишнім середовищем. Якщо говорити про класичні моделі навушників, то найбільше псують слух навушники-вкладиші, які вставляються безпосередньо в слуховий прохід за допомогою гумки.

Особливо в цьому випадку варто уникати надмірного обсягу. Менш зручні навушники-вкладиші призначені для перебування у вушній раковині, але вони також видають гучні звуки поблизу вушної раковини. Тому накладні навушники здаються найбільш оптимальним рішенням.

Якщо слухати музику на 50-60% максимальної гучності, ймовірно, ви можете безпечно робити це більшу частину дня. Однак, якщо ви обираєте більш гучні звуки, робіть перерви. При 80 % найкраще використовувати навушники не довше 90 хвилин.