Вредят ли наушники вашему слуху?

Каждый второй молодой человек слушает музыку слишком громко. Тем временем шум создает чрезмерную нагрузку на слуховые волоски в ушах, вызывая необратимые повреждения и потерю слуха.

В каждом ухе находится 15 тысяч маленьких волосков. Они расположены в кохлеарной части уха, они воспринимают звуки с помощью вибрации. Их чрезмерная стимуляция прослушиванием громкой музыки может привести к их хрупкости и необратимой потере слуха. Их чрезмерная хрупкость была связана с такими факторами как низкий уровень железа в организме.

По оценкам ВОЗ, более 4 30 миллионов человек во всем мире страдают от потери слуха. Это число может возрасти из-за опасных практик молодежи. Однако виноваты в этом не только вездесущие наушники, но во многих случаях и сверхгромкая музыка во время концертов и вечеринок. К таким выводам пришла группа ученых из Швеции, Швейцарии, США и Мексики, проанализировавших более 33 исследований из 20 стран мира.

По оценкам, от 670 миллионов до 1,35 миллиарда из 2,8 миллиарда молодых людей в мире рискуют потерять слух.

Насколько наушники вредят вашему слуху?

Исследователи пришли к выводу, что от четверти до половины молодых людей регулярно слушают музыку с устройств, а 24% слишком громко. Однако 48% ходят на концерты, где царит опасный уровень шума, и немногие носят средства защиты слуха, например беруши.

Специалисты по здоровью слуха утверждают, что звуки более 85 децибел могут повлечь повреждение слуха, но до половины людей слушают звуки на уровне 112 дБ. При этом безопасным считается уровень до 80 децибелов для взрослых и до 75 дБ для детей. Однако 80 дБ может присутствовать в переполненном ресторане и 85 дБ у оживленной улицы. Вы должны знать, что шкала громкости логарифмическая, а это значит, что увеличение ее с 80 дБ до 90 дБ дает в 10 раз более интенсивный звук, который будет казаться вдвое громче.

Если увеличить громкость электронного устройства на максимум, ваши уши будут слышны звуки из наушников громкостью до 110 дБ. Такая интенсивность может привести к повреждению слуха уже через 5 минут. Чем дольше шум подвергается воздействию, тем больше вред. Каждое увеличение громкости на 3 дБ сокращает безопасное время прослушивания вдвое, а это означает, что более 100 дБ ухо может выдержать буквально минуту.

Однако дети и подростки пользуются аудиоустройствами и приложениями несколько часов в день. В Соединенных Штатах один из 8 подростков в возрасте 6-19 лет имеет потерю слуха из-за неправильного использования наушников. К сожалению, при погрузке орган слуха стареет вдвое быстрее, и к 50 годам вы можете иметь слух 80-летнего. Однако накопленный ущерб нельзя восстановить.

Симптомы потери слуха, вызванные шумом из наушников, включают

звон в ушах

невозможность услышать высокие звуки, например, пение птиц

размытый слух разговоров и проблемы с пониманием некоторых слов

Какие наушники не портят слух?

Любые наушники могут не повредить ваш слух, если вы не превышаете рекомендуемую громкость, но некоторые типы этих устройств могут быть вреднее для ваших ушей.

Специалисты рекомендуют, в первую очередь, избегать плохо сидящих моделей. Это заставляет пользователей увеличивать громкость компенсации. Также советуют использовать новые технологии для подавления шума из окружающей среды. Это облегчает установку более низкой громкости, хотя это может вызвать дискомфорт у людей, склонных к головокружению и мигрени.

Перед покупкой таких наушников следует протестировать, а при их использовании избегать мест, где безопаснее иметь слуховой контакт с окружающей средой. Если говорить о классических моделях наушников, то больше портят слух наушники-вкладыши, которые вставляются непосредственно в слуховой проход с помощью резинки.

Особенно в этом случае следует избегать избыточного объема. Менее удобные наушники-вкладыши предназначены для нахождения в ушной раковине, но они также издают громкие звуки вблизи ушной раковины. Поэтому накладные наушники кажутся наиболее оптимальным решением.

Если вы слушаете музыку на 50-60% максимальной громкости, вероятно, вы можете безопасно делать это большую часть дня. Однако, если вы выбираете более громкие звуки, делайте перерывы. При 80% лучше использовать наушники не дольше 90 минут.