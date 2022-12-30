Стало відомо, чи будуть працювати Glovo і Bolt Food 1 і 7 січня по всій Україні

Як працюватиме Glovo на свята

1 січня замовлення будуть прийматися із 12:00, а закінчуватися в залежності від початку комендантської години у кожному конкретному місті

"Все залежить від комендантської години. Початок роботи буде однаковим, а кінець приблизно за годину-півтори до комендантської години", - розповіли у прес-службі.

7 січня кур'єри робитимуть доставку за звичайним графіком, який різний для кожного міста.

Список міст і час роботи Glovo:

Вінниця 9:00-22:00

Дніпро 9:00-21:45

Житомир 9:00-22:00

Запоріжжя 10:00-22:20

Івано-Франківськ 9-21:00

Київ 8:00-21:50

Кропивницький 10:00-20:30

Луцьк 9-21:00

Львів 8:00-22:00

Одеса 8:00-22:00

Полтава 10:00-20:20

Суми 10:00-21:30

Тернопіль 10:00-21:30

Ужгород 10:00-21:00

Харків 9:00-21:00

Хмельницький 9:00-22:00

Черкаси 9:00-21:30

Чернівці 9:00-21:00

Чернігів 10:00-20:20

Бориспіль 9:00-21:30

Бровари 9:00-21:00

Буча 10:00-21:00

Біла Церква 10:00-20:30

Винники 10:00-22:00

Дрогобич 10:00-21:00

Дубляни 10:00-22:00

Зимна Вода 10:00-22:00

Ірпінь 10:00-21:00

Калуш 10:00-21:00

Кам'янець-Подільський 10:00-21:45

Кам'янське 10-20:00

Коломия 10:00-21:00

Кременчук 10:00-20:30

Кривий Ріг 10:00-20:30

Мукачево 10:00-21:00

Рясне 10:00-22:00

Самбір 10:00-21:00

Стрий 10:00-21:00

Трускавець 9:00-21:00

Умань 10:00-20:45

Чорноморськ 10:00-20:30

Як буде працювати Bolt Food

Доставка їжі та інших товарів 1 та 7 січня Bolt Food буде працювати у звичайному режимі у всіх містах.

В яких містах можна замовити, часи роботи:

Вінниця 10:00-22:00

Дніпро 09:00-23:00

Львів 09:00-23:00

Київ 07:00-22:00

Одеса 10:00-22:00

Харків 10:00-22:00

Зазначимо, що в кожного ресторану і магазину можуть бути інші робочі години. Тому перед тим як планувати замовлення, варто уточнювати інформацію щодо графіку закладу.