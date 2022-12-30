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Стало известно, будут ли Glovo и Bolt Food работать 1 и 7 января по всей Украине

Будут ли работать Glovo 1 и 7 января (фото: facebook.com/Glovo)
Автор: Светлана Мащенко

Службы доставки продуктов, готовой еды, лекарств и других товаров Glovo и Bolt Food могут, как никогда, пригодиться во время и после новогодних праздников.

Поэтому рассказываем в материале Styler ниже, как будут работать курьеры по всей Украине 1 и 7 января.

Как будет работать Glovo на праздники

1 января заказы будут приниматься с 12:00, а заканчиваться в зависимости от начала комендантского часа в каждом конкретном городе.

"Все зависит от комендантского часа. Начало работы будет одинаковым, а конец примерно за час-полтора до комендантского часа", - рассказали в пресс-службе.

7 января курьеры будут делать доставку по обычному графику, который разный для каждого города.

Список городов и время работы Glovo:

  • Винница 9:00-22:00
  • Днепр 9:00-21:45
  • Житомир 9:00-22:00
  • Запорожье 10:00-22:20
  • Ивано-Франковск 9-21:00
  • Киев 8:00-21:50
  • Кропивницкий 10:00-20:30
  • Луцк 9-21:00
  • Львов 8:00-22:00
  • Одесса 8:00-22:00
  • Полтава 10:00-20:20
  • Сумы 10:00-21:30
  • Тернополь 10:00-21:30
  • Ужгород 10:00-21:00
  • Харьков 9:00-21:00
  • Хмельницкий 9:00-22:00
  • Черкассы 9:00-21:30
  • Черновцы 9:00-21:00
  • Чернигов 10:00-20:20
  • Борисполь 9:00-21:30
  • Бровары 9:00-21:00
  • Буча 10:00-21:00
  • Белая Церковь 10:00-20:30
  • Винники 10:00-22:00
  • Дрогобыч 10:00-21:00
  • Дубляны 10:00-22:00
  • Зимна Вода 10:00-22:00
  • Ирпень 10:00-21:00
  • Калуш 10:00–21:00
  • Каменец-Подольский 10:00-21:45
  • Каменское 10-20:00
  • Коломыя 10:00-21:00
  • Кременчуг 10:00–20:30
  • Кривой Рог 10:00-20:30
  • Мукачево 10:00-21:00
  • Рясное 10:00-22:00
  • Самбор 10:00-21:00
  • Стрый 10:00-21:00
  • Трускавец 9:00-21:00
  • Умань 10:00-20:45
  • Черноморск 10:00-20:30

Как будет работать Bolt Food

Доставка еды и других товаров 1 и 7 января Bolt Food будет работать в обычном режиме во всех городах.

В каких городах можно заказать, время работы:

  • Винница 10:00-22:00
  • Днепр 09:00-23:00
  • Львов 09:00-23:00
  • Киев 07:00-22:00
  • Одесса 10:00-22:00
  • Харьков 10:00-22:00

Отметим, что у каждого ресторана и магазина могут быть другие рабочие часы. Поэтому перед тем как планировать заказ, следует уточнять информацию о графике заведения.

Также читайте, как будет работать Rozetka на Новый год и Рождество.

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