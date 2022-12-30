Стало известно, будут ли Glovo и Bolt Food работать 1 и 7 января по всей Украине

Как будет работать Glovo на праздники

1 января заказы будут приниматься с 12:00, а заканчиваться в зависимости от начала комендантского часа в каждом конкретном городе.

"Все зависит от комендантского часа. Начало работы будет одинаковым, а конец примерно за час-полтора до комендантского часа", - рассказали в пресс-службе.

7 января курьеры будут делать доставку по обычному графику, который разный для каждого города.

Список городов и время работы Glovo:

Винница 9:00-22:00

Днепр 9:00-21:45

Житомир 9:00-22:00

Запорожье 10:00-22:20

Ивано-Франковск 9-21:00

Киев 8:00-21:50

Кропивницкий 10:00-20:30

Луцк 9-21:00

Львов 8:00-22:00

Одесса 8:00-22:00

Полтава 10:00-20:20

Сумы 10:00-21:30

Тернополь 10:00-21:30

Ужгород 10:00-21:00

Харьков 9:00-21:00

Хмельницкий 9:00-22:00

Черкассы 9:00-21:30

Черновцы 9:00-21:00

Чернигов 10:00-20:20

Борисполь 9:00-21:30

Бровары 9:00-21:00

Буча 10:00-21:00

Белая Церковь 10:00-20:30

Винники 10:00-22:00

Дрогобыч 10:00-21:00

Дубляны 10:00-22:00

Зимна Вода 10:00-22:00

Ирпень 10:00-21:00

Калуш 10:00–21:00

Каменец-Подольский 10:00-21:45

Каменское 10-20:00

Коломыя 10:00-21:00

Кременчуг 10:00–20:30

Кривой Рог 10:00-20:30

Мукачево 10:00-21:00

Рясное 10:00-22:00

Самбор 10:00-21:00

Стрый 10:00-21:00

Трускавец 9:00-21:00

Умань 10:00-20:45

Черноморск 10:00-20:30

Как будет работать Bolt Food

Доставка еды и других товаров 1 и 7 января Bolt Food будет работать в обычном режиме во всех городах.

В каких городах можно заказать, время работы:

Винница 10:00-22:00

Днепр 09:00-23:00

Львов 09:00-23:00

Киев 07:00-22:00

Одесса 10:00-22:00

Харьков 10:00-22:00

Отметим, что у каждого ресторана и магазина могут быть другие рабочие часы. Поэтому перед тем как планировать заказ, следует уточнять информацию о графике заведения.