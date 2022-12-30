Стало известно, будут ли Glovo и Bolt Food работать 1 и 7 января по всей Украине
Будут ли работать Glovo 1 и 7 января (фото: facebook.com/Glovo)
Службы доставки продуктов, готовой еды, лекарств и других товаров Glovo и Bolt Food могут, как никогда, пригодиться во время и после новогодних праздников.
Поэтому рассказываем в материале Styler ниже, как будут работать курьеры по всей Украине 1 и 7 января.
Как будет работать Glovo на праздники
1 января заказы будут приниматься с 12:00, а заканчиваться в зависимости от начала комендантского часа в каждом конкретном городе.
"Все зависит от комендантского часа. Начало работы будет одинаковым, а конец примерно за час-полтора до комендантского часа", - рассказали в пресс-службе.
7 января курьеры будут делать доставку по обычному графику, который разный для каждого города.
Список городов и время работы Glovo:
- Винница 9:00-22:00
- Днепр 9:00-21:45
- Житомир 9:00-22:00
- Запорожье 10:00-22:20
- Ивано-Франковск 9-21:00
- Киев 8:00-21:50
- Кропивницкий 10:00-20:30
- Луцк 9-21:00
- Львов 8:00-22:00
- Одесса 8:00-22:00
- Полтава 10:00-20:20
- Сумы 10:00-21:30
- Тернополь 10:00-21:30
- Ужгород 10:00-21:00
- Харьков 9:00-21:00
- Хмельницкий 9:00-22:00
- Черкассы 9:00-21:30
- Черновцы 9:00-21:00
- Чернигов 10:00-20:20
- Борисполь 9:00-21:30
- Бровары 9:00-21:00
- Буча 10:00-21:00
- Белая Церковь 10:00-20:30
- Винники 10:00-22:00
- Дрогобыч 10:00-21:00
- Дубляны 10:00-22:00
- Зимна Вода 10:00-22:00
- Ирпень 10:00-21:00
- Калуш 10:00–21:00
- Каменец-Подольский 10:00-21:45
- Каменское 10-20:00
- Коломыя 10:00-21:00
- Кременчуг 10:00–20:30
- Кривой Рог 10:00-20:30
- Мукачево 10:00-21:00
- Рясное 10:00-22:00
- Самбор 10:00-21:00
- Стрый 10:00-21:00
- Трускавец 9:00-21:00
- Умань 10:00-20:45
- Черноморск 10:00-20:30
Как будет работать Bolt Food
Доставка еды и других товаров 1 и 7 января Bolt Food будет работать в обычном режиме во всех городах.
В каких городах можно заказать, время работы:
- Винница 10:00-22:00
- Днепр 09:00-23:00
- Львов 09:00-23:00
- Киев 07:00-22:00
- Одесса 10:00-22:00
- Харьков 10:00-22:00
Отметим, что у каждого ресторана и магазина могут быть другие рабочие часы. Поэтому перед тем как планировать заказ, следует уточнять информацию о графике заведения.