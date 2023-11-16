Оскар 2024. Стало відоме ім’я ведучого церемонії: ви його добре знаєте

Церемонія Оскар у 2024 році відбудеться 10 березня і вже зараз стало відоме ім’я ведучого, якого всі добре знають, оскільки вести цей вечір він буде вчетверте.

Про те, хто ж стане ведучим "Оскару" 2024, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт американської кіноакадемії мистецтв.

Стало відомо ім’я ведучого церемонії "Оскар" 2024

96-ту церемонію вручення "Оскара" буде вести відомий американський комік Джиммі Кіммел. Це буде четвертий раз, коли Кіммел стає ведучим трансляції. І це дуже приємний сюрприз для глядачів і для самого ведучого, адже його маленькою мрією було - вести "Оскар" саме чотири рази.

"Ми дуже раді, що Джиммі повернувся як ведучий, а Моллі - як виконавчий продюсер церемонії "Оскар". Вони поділяють нашу любов до кіно та наше прагнення створювати динамічне та розважальне шоу для нашої глобальної аудиторії", - повідомляється на офіційному сайті.

Також творці "Оскару" наголосили на тому, що вони глибоко вдячні Джиммі, Моллі та їхнім командам за їх неймовірну креативність і партнерство, а також за те, що вони знову працюють разом і роблять великий проект.

Адже працювати з таким людьми та справжніми професіоналами своєї сфери - це завжди велике задоволення від процесу та впевненість у гарному результаті.

Джиммі Кіммел став ведучим церемонії "Оскар" 2024 (фото: instagram.com/jimmykimmel)

Цю новину також повідомив і сам Джиммі у себе в профілі Instagram. Чоловік опублікував архівне фото зі статуетками церемонії та написав, що він дуже радий повідомити цю прекрасну новину особисто.

Варто нагадати, що 96-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 10 березня 2024 року в "Dolby Theatre at Ovation Hollywood" і транслюватиметься в прямому ефірі на каналі ABC та ще в більш ніж 200 країнах по всьому світу.

Тож час на плідну підготовку до проведення церемонії у ведучого та у всієї команди, яка створює це шоу - достатньо.