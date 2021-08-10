Стало известно, как живут судьи АНД суда в Днепре

Так, главу суда Ирину Дяченко называют хозяйкой обширных земельных владений. Ей якобы принадлежит участок на 600 квадратных метров в Слобожанском, еще 3600 квадратов в Подгороднем записаны на саму судью и ее супруга Александра.

Кроме того, ей приписывают квартиру на 73 квадратных метра, еще одной она вроде как владеет на пару с сыном, а третьей - с некой Светланой Дудкой. Это не говоря уже о "скромном" дачном домике на 93 квадратных метра в Подгороднем.

Ездит глава Амур-Нижнеднепровского райсуда на авто бизнес-класса Мерседес Е240, отмечает издание. За 2020 год, по данным издания, глава АНД райсуда Ирина Дяченко получила 1,45 миллиона гривен зарплаты.

А вот у заместительницы Дяченко Ларисы Якименко, согласно декларации, даже нет собственного жилья. Она указала, что лишь имеет право жить в квартире, которая принадлежит некой Любви Скрипник. Также Якименко указала две квартиры, гараж и жилой дом, которые якобы записаны на Сергея Черпака, с которым у судьи, как она пишет в декларации, "иная связь". На него же записаны многочисленные авто, которые, по всей видимости, используются в бизнесе. Впрочем, у Якименко есть собственный Volkswagen Passat, приобретенный в лизинг за 1,08 миллионов, сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что несмотря на гораздо более скромное состояние, зарплата Ларисы Якименко, по данным СМИ, почти одинакова с доходом ее начальницы - 1,45 миллиона гривен.

"Да и в закромах денег хватает – 20 тысяч долларов и 600 тысяч грн наличными. Фигурирующий в ее декларации Сергей Черпак имеет 70 тысяч долларов и 700 тысяч грн", - отмечается в материале.

Еще одна служительница АНД-райсуда Оксана Богун и вовсе не любит кичиться своим благосостоянием. В декларации Богун скромно указывает одну квартиру в Днепре на 59,9 квадратных метров. Судья последовательно ездит на одной марке авто - в 2021 году она лишь сменила Toyota Rav4 2006 года на Toyota Rav4 Hybrid. Разница между продажей-покупкой внушительная - более, чем 700 тысяч гривен. Но и зарплата, по данным издания, за 2020 год у Богун была немаленькой - 1,05 миллиона гривен. Наличкой Оксана Богун хранит якобы 26 тысяч долларов, 200 тысяч гривен.

Не отстает от коллег и Вадим Лысенко. Он похвастал в декларации двумя большими домовладениями (382 и 629 квадратных метров). Правда скромно уточнил: первое принадлежит не ему, а Лысенко Тамаре Викторовне, судье с семьей лишь позволено там жить, а второе оформлено на служителя Фемиды лишь на 64%. Ездит судья на Renault Duster 2019 года. Живет Вадим Лысенко на зарплату судьи, которая за 2020 год составила 1,2 миллиона гривен. Судья держит якобы 5 тысяч долларов и 300 тысяч грн наличными, также 30+ тыс. грн - на счету в банке.