Стало відомо, як живуть судді АНД суду в Дніпрі

Так, голову суду Ірину Дяченко називають господинею великих земельних володінь. Їй нібито належить ділянка на 600 квадратних метрів у Слобожанському, ще 3600 квадратів у Підгородньому записані на саму суддю та її чоловіка Олександра.

Крім того, їй приписують квартиру на 73 квадратних метри, ще однією вона ніби як володіє на пару з сином, а третьою - з якоюсь Світланою Дудкою. Це не кажучи вже про "скромний" дачний будиночок на 93 квадратних метрів в Підгородньому.

Їздить голова Амур-Нижньодніпровського райсуду на авто бізнес-класу Мерседес Е240, зазначає видання. За 2020 рік, за даними видання, голова Анджей Дяченко отримала 1,45 мільйона гривень зарплати.

А ось у заступниці Дяченко Лариси Якименко, згідно з декларацією, навіть немає власного житла. Вона вказала, що лише має право жити у квартирі, яка належить якоїсь любові Скрипник. Також Якименко вказала дві квартири, гараж і житловий будинок, які нібито записані на Сергія Черпака, з яким у судді, як вона пише в декларації, "інший зв'язок". На нього ж записані численні авто, які, по всій видимості, використовуються в бізнесі. Втім, у Якименка є власний Volkswagen Passat, придбаний в лізинг за 1,08 мільйонів, повідомляє "Обозреватель".

Відзначається, що попри набагато скромніші статки, зарплата Лариси Якименко, за даними ЗМІ, майже однакова з доходом її начальниці - 1,45 мільйона гривень.

"Та й в засіках грошей вистачає - 20 тисяч доларів і 600 тисяч грн готівкою. Фігурує в її декларації Сергій Черпак має 70 тисяч доларів і 700 тисяч грн", - наголошується в матеріалі.

Ще одна служителька АНД-райсуду Оксана Богун і зовсім не любить хизуватися своїм добробутом. У декларації Богун скромно вказує одну квартиру в Дніпрі на 59,9 квадратних метрів. Суддя послідовно їздить на одній марці авто - у 2021 році вона лише змінила Toyota Rav4 2006 року на Toyota Rav4 Hybrid. Різниця між продажем-покупкою значна - більш ніж 700 тисяч гривень. Але і зарплата, за даними видання, за 2020 рік у Богун була немаленькою - 1,05 мільйона гривень. Готівкою Оксана Богун зберігає нібито 26 тисяч доларів, 200 тисяч гривень.

Не відстає від колег і Вадим Лисенко. Він похвалив у декларації двома великими домоволодіннями (382 і 629 квадратних метрів). Правда скромно уточнив: перше належить не йому, а Лисенко Тамарі Вікторівні, судді з сім'єю лише дозволено там жити, а друге оформлено на служителя Феміди лише на 64%. Їздить суддя на Renault Duster 2019 року. Живе Вадим Лисенко на зарплату судді, яка за 2020 рік склала 1,2 мільйона гривень. Суддя тримає нібито 5 тисяч доларів і 300 тисяч грн готівкою, також 30 + тис.грн - на рахунку в банку.