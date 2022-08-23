Стало известно о жалобах на сервер президента из-за петиции о возвращении гражданства Корбана

Речь идет о петиции "О пересмотре ошибочного решения и отмене Указа Президента Украины № 502/2022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Корбана Геннадия Олеговича", которую инициировал 12 августа украинский юрист Андрей Магера.

Как найти петицию?

Первым неприятным сюрпризом для желающих подписать петицию стало то, что искать ее нужно "в ручную".

Нельзя забить в поиск номер петиции, или перейти по ссылке - потому что тогда невозможно проголосовать. Петицию надо искать "в ручную".

Надо зайти на главную страницу интернет-представительства президента Украины. Далее в раздел Электронные петиции - и искать среди всех нужную.

В то же время петиций в поддержку Геннадия Корбана - несколько. По мнению мэра Днепра Бориса Филатова, они созданы для того, чтобы запутать людей.

"Прошу всех неравнодушных подписать петицию к Президенту Украины "О пересмотре ошибочного решения и отмене Указа Президента Украины № 502/2022 от 18 июля 2022 года в части прекращения гражданства Украины Корбана Геннадия Олеговича", - заявил Филатов.

Что делать, если возникла ошибка при авторизации?

По словам пользователей, чтобы поддержать петицию, авторизацию нужно было проходить минимум 2 раза.

Кроме того, с 13 августа украинцы которые находятся за границей - не могли подписывать петицию.

Даже если ты сумел зарегистрироваться, это не значит что можно "проголосовать". Интересно, что 16 августа все перечисленные проблемы с петицией были уже и в Украине.

Массовые же проблемы с загрузкой страницы петиции начались со второй половины 18 августа - когда она набрала 12 500 голосов.

Почему исчезают подписи?

Одной из самых странных проблем с которой сталкивались подписанты - исчезновение подписей под петицией. Это также началось после того, как петиция в поддержку Корбана набрала большую часть необходимых голосов.

Внимательные наблюдатели заметили, что количество подписей колебалось - то их было 13 265, а потом 13 260 - подписи просто исчезали.

Однако самое страшное с чем сталкивались украинцы, это блокировка платежных карточек.