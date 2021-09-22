Стало известно, закроют ли садики и начальную школу на карантин

По словам министра, посещение детсадов, начальных школ и специальных учреждений среднего образования учениками и детьми не будет зависеть от уровня эпидемической опасности в том или ином регионе.

Так, снимается условие о наличии 80% вакцинированного персонала (педагоги и воспитатели) в школах и садиках для их работы в обычном в очном формате с соблюдением санитарных норм.

"Считаем целесообразным предусмотреть посещение учебных заведений для соискателей дошкольного образования, учащихся специальных заведений общего среднего образования и учащихся 1-х - 4-х классов учреждений общего среднего образования независимо от уровня эпидемической опасности", - рассказал Шкарлет.

Чиновник отметил, что такое "исключение" будет действовать во время "желтого" и "красного" уровней эпидемиологической опасности.

Глава Минобразования убежден, что воспитанники садиков и ученики начальных классов нуждаются в непосредственном контакте с педагогическими работниками.