Стало відомо, чи закриють садочки і початкову школу на карантин

За словами міністра, відвідування дитсадків, початкових шкіл і спеціальних установ середньої освіти учнями і дітьми не залежатиме від рівня епідемічної небезпеки в тому чи іншому регіоні.

Так, знімається умова про наявність 80% вакцинованого персоналу (педагоги і вихователі) в школах і садках для їх роботи у звичайному в очному форматі з дотриманням санітарних норм.

"Вважаємо доцільним передбачити відвідування закладів освіти для здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти та учнів 1-х – 4-х класів закладів загальної середньої освіти незалежно від рівня епідемічної небезпеки", - розповів Шкарлет.

Чиновник зазначив, що таке "виключення" діятиме під час "жовтого" і "червоного" рівнів епідеміологічної небезпеки.

Голова Міносвіти переконаний, що вихованці садочків та учні початкових класів потребують безпосереднього контакту з педагогічними працівниками.