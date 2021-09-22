RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стало відомо, чи закриють садочки і початкову школу на карантин

Автор: Володимир Костирін

В Україні змінюють правила карантину з 23 вересня, і для багатьох батьків гостро постало питання про роботу шкіл та садочків для дітей у різних містах. У Кабміні вирішили розставити крапки над "і", та ухвалили рішення послабити вимоги щодо відвідування учнів та вихованців закладів шкільної та дошкільної освіти.

Про це 22 вересня повідомив глава Міносвіти Сергій Шкарлет у своєму Telegram.

За словами міністра, відвідування дитсадків, початкових шкіл і спеціальних установ середньої освіти учнями і дітьми не залежатиме від рівня епідемічної небезпеки в тому чи іншому регіоні.

Так, знімається умова про наявність 80% вакцинованого персоналу (педагоги і вихователі) в школах і садках для їх роботи у звичайному в очному форматі з дотриманням санітарних норм.

"Вважаємо доцільним передбачити відвідування закладів освіти для здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти та учнів 1-х – 4-х класів закладів загальної середньої освіти незалежно від рівня епідемічної небезпеки", - розповів Шкарлет.

Чиновник зазначив, що таке "виключення" діятиме під час "жовтого" і "червоного" рівнів епідеміологічної небезпеки.

Голова Міносвіти переконаний, що вихованці садочків та учні початкових класів потребують безпосереднього контакту з педагогічними працівниками.

Нагадаємо, з 23 вересня Україна переходить у "жовту" зону карантину, та інші навчальні заклади, де менше ніж 80% вакцинованих, перейдуть на дистанційне навчання.

Читайте РБК-Україна в Google News
школадетский садКарантин