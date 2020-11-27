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Стало известно, закроют ли метро в Киеве снова

Киев, Пятница 27 ноября 2020 15:23
Стало известно, закроют ли метро в Киеве снова
Закроют ли метро при локдауне (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мэр Киева рассказал, будет ли закрываться метрополитен, если введут тотальный локдаун

В Украине стали чаще говорить о возможном локдауне из-за коронавируса. Некоторые источники сообщают, что тотальный карантин могут ввести уже в декабре, пока что эта информация не подтверждена. Многих людей интересует вопрос, закроют ли общественный транспорт на это время. Мэр Киева Виталий Кличко выразил предположение, что метро во время локдауна закрывать не будут.

Градоначальник отметил, что будет настаивать на том, чтобы не останавливать работу метро и общественного транспорта в Киеве. Об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Поэтому я буду отстаивать позицию для того, чтобы общественный транспорт ни в коем случае не останавливался", — сказал Кличко.

Мэр столицы напомнил, что если остановить метрополитен, то весь город остановится. По словам Виталия, во многих странах Европы и мира во время локдауна транспорт не останавливали, чтобы люди могли ездить на работу.

Кличко рассказал, будет ли работать в метро во время локдауна

Напомним, что 16 марта 2020 года в Украине уже останавливали метро из-за пандемии коронавируса. Тогда же Кабинет министров принял решение отменить авиа, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины.

Как мы писали ранее, в сети показали, как строят метро на Виноградарь.

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