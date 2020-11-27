Стало відомо, чи закриють метро в Києві знову

Чи закриють метро при локдауні (фото: РБК-Україна)

Мер Києва розповів, чи буде закриватися метрополітен, якщо введуть тотальний локдаун

В Україні стали частіше говорити про можливий локдаун через коронавірус. Деякі джерела повідомляють, що тотальний карантин можуть ввести вже в грудні, поки що ця інформація не підтверджена. Багатьох людей цікавить питання, чи закриють громадський транспорт на цей час. Мер Києва Віталій Кличко висловив припущення, що метро під час локдауну закривати не будуть.

Градоначальник відзначив, що наполягатиме на тому, щоб не зупиняти роботу метро та громадського транспорту в Києві. Про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Тому я буду відстоювати позицію для того, щоб громадський транспорт ні в якому разі не зупинявся", — сказав Кличко.

Мер столиці нагадав, що якщо зупинити метрополітен, то все місто зупиниться. За словами Віталія, в багатьох країнах Європи і світу під час локдауну транспорт не зупиняли, щоб люди могли їздити на роботу.

Кличко розповів, буде працювати в метро під час локдауну

Нагадаємо, що 16 березня 2020 року в Україні вже зупиняли метро через пандемію коронавірусу. Тоді ж Кабінет міністрів прийняв рішення скасувати авіа, залізничне і автобусне сполучення між містами та областями України.

Як ми писали раніше, в мережі показали, як будують метро на Виноградар.