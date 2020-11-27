ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Стало відомо, чи закриють метро в Києві знову

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 15:23
Стало відомо, чи закриють метро в Києві знову
Чи закриють метро при локдауні (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Мер Києва розповів, чи буде закриватися метрополітен, якщо введуть тотальний локдаун

В Україні стали частіше говорити про можливий локдаун через коронавірус. Деякі джерела повідомляють, що тотальний карантин можуть ввести вже в грудні, поки що ця інформація не підтверджена. Багатьох людей цікавить питання, чи закриють громадський транспорт на цей час. Мер Києва Віталій Кличко висловив припущення, що метро під час локдауну закривати не будуть.

Градоначальник відзначив, що наполягатиме на тому, щоб не зупиняти роботу метро та громадського транспорту в Києві. Про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Тому я буду відстоювати позицію для того, щоб громадський транспорт ні в якому разі не зупинявся", — сказав Кличко.

Мер столиці нагадав, що якщо зупинити метрополітен, то все місто зупиниться. За словами Віталія, в багатьох країнах Європи і світу під час локдауну транспорт не зупиняли, щоб люди могли їздити на роботу.

Кличко розповів, буде працювати в метро під час локдауну

Нагадаємо, що 16 березня 2020 року в Україні вже зупиняли метро через пандемію коронавірусу. Тоді ж Кабінет міністрів прийняв рішення скасувати авіа, залізничне і автобусне сполучення між містами та областями України.

Як ми писали раніше, в мережі показали, як будують метро на Виноградар.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Київметро

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся