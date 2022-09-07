Стало известно о задержании спецназом ДСР экс-соратника Кивы Михаила Маймана

По данным издания, текущее обвинение - по статье 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или радиоактивных материалов, или завладение ими путем мошенничества наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет). Далее следствие рассматривает возможность переквалификации на другие статьи.

Михаил Майман - ветеран АТО, в марте 2022 он стал командиром добровольческого формирования 14 территориальной общины Киева "Архангела Михаила", который принимал участие в освобождении населенных пунктов региона.

По информации СМИ, когда-то был соратником одиозного Ильи Кивы; обвиняли его и в присвоении крупных сумм пожертвований на украинскую армию.

В отношении Маймана СБУ также расследует одно уголовное производство, в рамках которого его было задержано летом по подозрению в торговле оружием.