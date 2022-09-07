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Стало известно о задержании спецназом ДСР экс-соратника Кивы Михаила Маймана

Спецназ ДСР задержал экс-соратника Кивы Михаила Маймана (скрин с YouTube)
Автор: Илона Свиридова

В среду, 7 сентября, возле ресторана "Купеческий двор" в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом силами спецназа Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Украины был задержан командир добровольческого батальона теробороны Михаил Помогайло, более известный как Михаил Майман.

Об этом сообщает "Телеграф".

По данным издания, текущее обвинение - по статье 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или радиоактивных материалов, или завладение ими путем мошенничества наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет). Далее следствие рассматривает возможность переквалификации на другие статьи.

Михаил Майман - ветеран АТО, в марте 2022 он стал командиром добровольческого формирования 14 территориальной общины Киева "Архангела Михаила", который принимал участие в освобождении населенных пунктов региона.

По информации СМИ, когда-то был соратником одиозного Ильи Кивы; обвиняли его и в присвоении крупных сумм пожертвований на украинскую армию.

В отношении Маймана СБУ также расследует одно уголовное производство, в рамках которого его было задержано летом по подозрению в торговле оружием.

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Илья Кива