Стало відомо про затримання спецназом ДСР екс-соратника Ківи Михайла Маймана

За даними видання, поточне звинувачення - за статтею 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років). Далі слідство розглядає можливість перекваліфікації на інші статті.

Михайло Майман - ветеран АТО, в березні 2022 він став командиром добровольчого формування 14 територіальної громади Києва "Архангела Михайла", який брав участь у звільненні населених пунктів регіону.

За інформацією ЗМІ, колись був соратником одіозного Іллі Ківи; звинувачували його й у привласненні великих сум пожертв на українську армію.

Стосовно Маймана СБУ також розслідує одне кримінальне провадження, в рамках якого його було затримано влітку за підозрою у торгівлі зброєю.