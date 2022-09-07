Стало відомо про затримання спецназом ДСР екс-соратника Ківи Михайла Маймана

У середу, 7 вересня, біля ресторану "Купецький двір" в елітному селищі Конча-Заспа під Києвом силами спецназу Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції України було затримано командира добровольчого батальйону тероборони Михайла Помагайла, більш відомого як Михайло Майман.
Про це повідомляє "Телеграф".
За даними видання, поточне звинувачення - за статтею 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років). Далі слідство розглядає можливість перекваліфікації на інші статті.
Михайло Майман - ветеран АТО, в березні 2022 він став командиром добровольчого формування 14 територіальної громади Києва "Архангела Михайла", який брав участь у звільненні населених пунктів регіону.
За інформацією ЗМІ, колись був соратником одіозного Іллі Ківи; звинувачували його й у привласненні великих сум пожертв на українську армію.
Стосовно Маймана СБУ також розслідує одне кримінальне провадження, в рамках якого його було затримано влітку за підозрою у торгівлі зброєю.