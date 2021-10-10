Стало известно, когда Украину накроет дождями: подробный прогноз погоды

Погода в Украине уже в ближайшие дни испортится. Страну накроют дожди. Сильных ливней стоит ожидать 13 и 14 октября. Хотя уже во вторник погода существенно ухудшится в западных областях.

Какой будет температура на следующей неделе, чего в целом ждать от погоды - рассказали синоптики.

Когда Украину зальет дождями

Так, по словам Натальи Диденко северный антициклон скоро от нас уйдет, а придет другая воздушная масса, которая принесет осадки.

"Первые существенные дожди пройдут вечером 13 октября и 14 октября, на Покров", - написала синоптик в Facebook.

Погода в Украине испортится уже 13 октября (facebook.com/tala.didenko)

Холодный воздух в Украине будет преобладать, только в восточных областях в дневные часы будет теплее на следующей неделе.

"Шерсть, пух, кашемир, штаны с начесом, пледы, толстые коты, многоярусная одежда, шапки, варежки, даже дома, - актуальные. Если коммунальщики не опомнятся. Красивых фотографий, теплого настроения, горячего чая с вишневым вареньем, свежих прогнозов погоды!" - обратилась к украинцам Диденко.

Прогноз синоптика частично подтверждают и в Укргидрометцентре.

Правда, как можно увидеть на картах, дожди на западе Украины начнутся уже 12 октября. Начнет заливать и Одессу. На следующий день ливни дойдут до всех остальных регионов.

Прогноз погоды на 11 октября (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 12 октября (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 13 октября (meteo.gov.ua)

День защитников и защитниц Украины, который отмечается 14 октября одновременно с праздниками Покрова Пресвятой Богородицы и Днем Украинского казачества будет, говорят в Укргидрометцентре, сухим и относительно ясным.

Прогноз погоды на 14 октября (meteo.gov.ua)

Когда в Киеве будет дождь

По данным сайта Sinoptik.ua, 13 октября в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Утром начнется мелкий дождь, и в течение всего дня постепенно будет усиливаться.

Погода в Киеве 13 октября

14 октября небо будет покрыто облаками. Но вечером погода прояснится. Ночной сильный дождь утром ослабеет, а к середине дня должен совсем кончиться.

Погода в Киеве 14 октября

Но 15 октября уже будет без осадков.

Погода на 10 октября

Сегодня в Украине будет прохладно, говорит Диденко. Днем столбики термометров будут показывать скромные + 9...+14 градусов, в южной части +12...+16 градусов.

Ветер восточного, северо-восточного направлений, умеренный, в прикарпатских областях и на юго-востоке Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/c.

В Киеве воскресенье будет сухим, с дневной температурой +9...+12 градусов.