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Холодину в Украине скоро дополнят ливни: синоптик назвала дату

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Суббота 09 октября 2021 20:29
Холодину в Украине скоро дополнят ливни: синоптик назвала дату Фото: погода в Украине ухудшится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 10 октября, будет еще прохладнее, хотя обойдется без осадков из-за продолжающегося влияния северного антициклона Lioba. Ночные морозы станут сильнее, и в ряде регионов столбики термометров опустятся до -5 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Также в некоторых областях будет штормовой ветер - порывы до 20 метров в секунду вероятны на Прикарпатье и на юго-востоке Украины. На остальной части территории страны ветер ожидается умеренный.

Температура воздуха будет снижаться. Так, днем в среднем прогнозируется около +9... +14 градусов, и только максимум на пару градусов выше будет в южных регионах.

Ночью столбики термометров в Украине будут показывать около -3... +6 градусов, но в западных и центральных областях местами ожидается до -5 градусов.

В Киеве в это воскресенье будет сухо и прохладно. Температура воздуха в дневное время составит +9... +12 градусов, а вот ночью столбики термометров опустятся до 0... +3 градусов. Впрочем, в окрестностях прогнозируется и до -2 градусов.

Синоптик рассказала, что вскоре вместо северного антициклона в Украину придет другая воздушная масса, которая принесет значительные осадки.

"Первые существенные дожди пройдут вечером 13 октября и 14 октября, на Покров", - отметила Диденко.

Холодину в Украине скоро дополнят ливни: синоптик назвала дату

Метеокарта погоды в Украине 10 октября (фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось, 9 октября в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский температура упала до -9 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик рассказал, какая в Украине будет погода зимой 2021-2022.

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