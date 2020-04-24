Стало известно, когда украинцы смогут снова дешево летать за границу

Карантин в Украине из-за коронавируса действует до 11 мая, и на период ограничительных мер остановлено транспортное пассажирское сообщение как между городами в нашей стране, как и между другими государствами. Чиновники считают, что граница останется под замком еще несколько месяцев, и до осени самолеты скорее всего летать не будут.

В то же время аэропорты продолжают принимать рейсы, и украинцы возвращаются на родину из других стран, а некоторые государства уже начали снимать карантин.

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair, который также работает в Украине, не ожидает возобновление рейсов летом в связи с пандемией COVID-19.

Исполнительный директор компании Майкл О'Лири надеется, что 80% рейсов могут восстановить уже к октябрю, если в июле снимут ограничения на путешествия.

Бюджетный европейский перевозчик Wizz Air планирует возобновить полеты из Вены уже с 1 мая. Об этом пишет Reuters.

По словам заместителя гендиректора Стивена Джонса в комментарии австрийскому агентству новостей APA 24 апреля, авиакомпания намеревается предложить рейсы в 20 пунктов назначения.

Так, лоукостер будет осуществлять рейсы в том числе и в Милан, Валенсию и Тель-Авив, несмотря на широко распространенные ограничения на поездки, введенные из-за пандемии коронавируса.

Ранее исполнительный директор Wizz Air Йозеф Варади отметил, что в компании увидели "окно возможности", поскольку отрасль выходит из кризиса из-за коронавируса, а некоторые авиакомпании наверняка закроются. Об этом передает Travelweekly.

"Каждый кризис перетасовывает игроков на рынке. Мы сосредоточены на том, что мы сможем достичь пост-коронавируса. Мы смотрим, будут ли заполняться пробелы на рынке", - заявил он во время выступления на веб-трансляции Aviation Week.

Также известно, что авиакомпании Emirates, EasyJet и Delta в США уже заявили, что планируют оставлять средние места пустыми. Эксперты предполагают, что правительства сделают такую практику обязательной.

Ранее мы писали о том, что украинцам посоветовали забыть о посещении Европы на полгода-год.