Стало відомо, коли українці зможуть знову дешево літати за кордон

Карантин в Україні через коронавірус діє по 11 травня, і на період обмежувальних заходів зупинено транспортне пасажирське сполучення між містами в нашій країні, як і між іншими державами. Чиновники вважають, що кордон залишиться під замком ще кілька місяців, і до осені літаки швидше за все не літатимуть.

Водночас аеропорти продовжують приймати рейси, і українці повертаються на батьківщину з інших країн, а деякі держави вже почали знімати карантин.

Найбільший європейський лоукостер Ryanair, який також працює в Україні, не очікує відновлення рейсів влітку у зв'язку з пандемією COVID-19.

Виконавчий директор компанії Майкл Про'Лірі сподівається, що 80% рейсів можуть відновити вже до жовтня, якщо в липні знімуть обмеження на подорожі.

Бюджетний європейський перевізник Wizz Air планує відновити польоти з Відня вже з 1 травня. Про це пише Reuters.

За словами заступника гендиректора Стівена Джонса в коментарі австрійському агентству новин APA 24 квітня, авіакомпанія має намір запропонувати рейси у 20 пунктів призначення.

Так, лоукостер буде здійснювати рейси у тому числі й у Мілан, Валенсію та Тель-Авів, попри широко поширені обмеження на поїздки, запроваджені через пандемію коронавірусу.

Раніше виконавчий директор Wizz Air Йозеф Вараді зазначив, що в компанії побачили "вікно можливості", оскільки галузь виходить з кризи через коронавірус, а деякі авіакомпанії напевно закриються. Про це передає Travelweekly.

"Кожна криза перетасує гравців на ринку. Ми зосереджені на тому, що ми зможемо досягти пост-коронавірусу. Ми дивимося, чи будуть заповнюватися прогалини на ринку", - заявив він під час виступу на веб-трансляції Aviation Week.

Також відомо, що авіакомпанії Emirates, EasyJet і Delta в США вже заявили, що планують залишати середні місця порожніми. Експерти припускають, що уряди зроблять таку практику обов'язковою.

Раніше ми писали про те, що українцям порадили забути про відвідування Європи на півроку-рік.