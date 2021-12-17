Стало известно, на что украинцы чаще всего тратят "тысячу Зеленского"

В Украине выплаты 1 тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса уже начислили многим сотням тысяч гражданам, которые участвуют в пилотном проекте "еПоддержка". В банках рассказали о статистиках и объяснили, на какие услуги их клиенты чаще всего тратят бонусные средства.
Какие предпочтения украинцев, получивших "ковидную тысячу" - читайте в материале ниже.
Оказалось, что на первом месте в списке интересов у обладателей бонусных денег - литература. Второе и третье места в рейтинге трат занимают билеты в кино и путешествия на поездах. Такие данные представили сразу несколько банков-партнеров.
Впрочем, при опросе в сети одного из блогеров появился и другой лидер по услугам через "еПоддержку".
Пока граждане успели потратить только 30 миллионов из них, рассказал сооснователь банка Олег Гороховский в своем Telegram 17 декабря.
Вот самые популярные категории трат:
В "Монобанке" добавили, что заказали пластиковые карты "еПоддержка", чтобы клиенты могли делать их дополнительно к своей виртуальной карте.
"Обработали все выплаты, которые накопились в период тестирования выплат в "Дие" (~576 млн.грн.) и перешли в режим онлайн. Теперь платим моментально после заявки на выплату. Такой фокус не умеет делать никто", - отметил Гороховский.
Общие тенденции по топ-тратам их клиентов - аналогичные.
В "ПриватБанке" констатировали, что за первые сутки после активации в Приват24 оформления цифровой карты "еПоддержка" их клиенты открыли уже более 1 миллиона таких карт. Начисления будут с 19 декабря.
Тем временем блогер Олег Васильев представил немного другой рейтинг интересов - по его данным, обладатели "ковидной тысячи" больше всего хотят ездить на поездах.
"У себя на Youtube-канале провел опрос среди подписчиков. Из 1 тысячи опрошенных 60% готовы потратить социальную помощь от государства на ж/д билеты. Некоторые пишет в комментариях, что эти деньги пойдут на поездки в электричках. Кстати, УЗ могла бы сделать абонементы на пригородные поездки как раз для пассажиров, желающих потратить 1 тыс. на услуги железной дороги", - пишет он в своем Facebook.
Напомним, что виртуальную 1 тысячу гривен вакцинированные двумя дозами украинцы по программе "еПоддержка" могут потратить на такие услуги и сервисы:
Эти средства будут активными на виртуальных картах только в течение 4 месяцев от даты поступления. Если за это время на счете останутся какие-то деньги - они вернутся государству. Возможности снимать сумму со счета или пополнять/переводить на другие счета - нет.
Добавим, что в monobank призвали своих клиентов не спешить сразу растрачивать "ковидную тысячу", так как могут предложить потратить деньги со скидками от своих партнеров. Пока говорится о таких предложениях (со временем их станет больше):
Ранее сообщалось, что после начала выплат бонусной тысячи гривен украинцам "упали" книжные сайты, не выдержав ажиотажа.