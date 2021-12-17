Стало відомо, на що українці найчастіше витрачають "тисячу Зеленського"

Виявилося, що на першому місці в списку інтересів у володарів бонусних грошей - література. Друге і третє місця в рейтингу витрат займають квитки в кіно і подорожі поїздами. Такі дані представили відразу кілька банків-партнерів.

Втім, при опитуванні в мережі одного з блогерів з'явився й інший лідер по послугах через "єПідтримку".

Детальна статистика - в цифрах

Як зазначають в monobank, вже було відкрито понад 1,5 мільйона карт "єПідтримка", а виплати отримали 610 тисяч клієнтів - на суму 610 мільйонів відповідно.

Поки громадяни встигли витратити тільки 30 мільйонів з них, розповів співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram 17 грудня.

Ось найпопулярніші категорії витрат:

Книжкові магазини - 44,57% Кінотеатри - 23,83% Залізничні квитки по Україні - 14,06% Театри - 8,98% Спортзали - 3,56% Концерти - 3,81% Музеї - 0,64% Авіаквитки по Україні - 0,55%

У "Монобанку" додали, що замовили пластикові карти "єПідтримка", щоб клієнти могли робити їх додатково до своєї віртуальної карти.

"Обробили всі виплати, які накопичилися в період тестування виплат в "Дії" (~576 млн грн) і перейшли в режим онлайн. Тепер платимо моментально після заявки на виплату. Такий фокус не вміє робити ніхто", - зазначив Гороховський.

Свіжу статистику 17 грудня привели й на сайті "Альфа-Банку".

Загальні тенденції щодо топ-витрат їх клієнтів - аналогічні.

Книжкові магазини -3 4% Кінотеатри -2 6% Залізничні квитки по Україні - 17% Квитки через концертні сервіси - 16% Концерти -4 % Відпочинок - 1% Спорт - 1% Авіаквитки по Україні - 1%

У "ПриватБанку" констатували, що за першу добу після активації в Приват24 оформлення цифрової карти "єПідтримка" їх клієнти відкрили вже понад 1 мільйон таких карт. Нарахування будуть від 19 грудня

Інша думка

Тим часом блогер Олег Васильєв представив трохи інший рейтинг інтересів - за його даними, володарі "ковідної тисячі" найбільше хочуть їздити поїздами.

"У себе на Youtube-каналі провів опитування серед підписників. З 1 тисячі опитаних 60% готові витратити соціальну допомогу від держави на залізничні квитки. Дехто пише у коментарях, що ці гроші підуть на поїздки в електричках. До речі, УЗ могла б зробити абонементи на приміські поїздки, як раз для пасажирів, які бажають витратити 1 тис. на послуги залізниці.", - пише він у своєму Facebook.

Нагадаємо, що віртуальну 1 тисячу гривень вакциновані двома дозами українці за програмою "єПідтримка" можуть витратити на такі послуги і сервіси:

абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;

квиток в кінотеатр або театр;

похід в музей;

квиток на внутрішні залізничні або авіаперевезення;

покупку книг (тільки в книжкових магазинах).

Ці кошти будуть активними на віртуальних картах тільки протягом 4 місяців від дати надходження. Якщо за цей час на рахунку залишаться якісь гроші - вони повернуться державі. Можливості знімати суму з рахунку або поповнювати/переказувати на інші рахунки - немає.

Додамо, що в monobank закликали своїх клієнтів не поспішати відразу витрачати "ковідну тисячу", оскільки можуть запропонувати витратити гроші зі знижками від своїх партнерів. Поки йдеться про такі пропозиції (з часом їх стане більше):