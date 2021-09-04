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Стало відомо, коли стартує пенсійна реформа і що зміниться для українців

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Субота 04 вересня 2021 13:17
Стало відомо, коли стартує пенсійна реформа і що зміниться для українців Колаж РБК-Україна: коли і як запрацює пенсійна реформа в Україні
Автор: Володимир Костирін

Пенсійна реформа в Україні, що передбачає зокрема введення накопичувальної системи поряд з діючою солідарною, може бути запущена через кілька років, і в цей час йде підготовка до нововведення.

Про це заявив глава Мінфіну Сергій Марченко в рамках 7-го Українського фінансового форуму.

Коли може стартувати пенсійна реформа

За словами чиновника, для початку реформи необхідно знайти "фіскальний простір", і відомство "долучилося до цього процесу", продовжуючи "шукати способи для запуску пенсійної реформи в 2023-2024 роках".

Марченко наголосив, що мова йде про накопичувальний або обов'язковий рівень, тому саме держбюджет стане ключовим механізмом перерозподілу.

Також міністр звернув увагу на триваючу активну дискусію - в якому форматі відбудеться запуск пенсійної реформи, однак при цьому переконаний, що до нововведення "напевно готові" і професійне середовище, і ринок, і суспільство.

Мінфін доопрацьовує модель накопичувальної пенсійної системи разом з міністерством соціальної політики. Така система утворюється як додаткова до діючої солідарної пенсії (за стажем). Наступним етапом є добровільне пенсійне страхування, яке здійснюється із залученням недержавних пенсійних фондів.

Дискусійними питаннями є: розмір внесків, перехідний період на перші роки запуску системи, та особливості участі.

Як це працюватиме

У Мінсоцполітики в серпні підготували інформаційний матеріал про введення накопичувальної пенсії, коли при запуску обов'язкових пенсійних накопичень пропонується встановити відрахування в 4%.

Ось як виглядають розрахунки при таких відрахуваннях від зарплати, які пропонуються для запуску обов'язкових пенсійних накопичень і прибутковості на 3% вище інфляції в рік.

Накопительная пенсия в Украине: сколько придется платить

Фото: msp.gov.ua

Побудована модель для громадянина України, який:

  • отримує зарплату 15 тисяч гривень на місяць
  • працює і накопичує з 25 до 60 років (має 35 років стажу)
  • на свій пенсійний накопичувальний рахунок щомісяця протягом періоду роботи отримує 2% від зарплати з сум сплаченого ним ПДФО і додатково 2% від зарплати з сум ЄСВ, який за нього заплатив роботодавець (всього 4% - 600 гривень),
  • після завершення періоду роботи отримує накопичувальну пенсію протягом 15 років,
  • весь час накопичення кошти людини працюють з прибутковістю 0,25% вище інфляції в місяць (приблизно 3% вище інфляції в рік),
  • отримує пенсію з солідарного рівня на рівні середньої на сьогодні-3 624 гривні (станом на 1 березня 2021).

У цьому прикладі середня пенсія за накопичувальною системою за 15 років складе у громадянина 3 117 гривень. Разом із солідарною пенсією українець отримуватиме 6 741 гривню, тобто 45% від своєї зарплати.

Раніше ми розповідали, як зміняться пенсії в Україні до кінця 2021 року, коли саме будуть підвищення і на скільки.

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Пенсійна реформа Пенсія в Україні
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