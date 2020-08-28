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Стало известно про состояние больной COVID-19 Елены Кравец

Пятница 28 августа 2020 10:08
Стало известно про состояние больной COVID-19 Елены Кравец
Елена Кравец рассказала о своем состоянии при коронавирусе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Елена Кравец опубликовала видео и рассказала о своем здоровье

Елена Кравец подцепила коронавирус и вынуждена была отказаться от съемок и работы. В частности, ей пришлось уйти на самоизоляцию из-за положительного анализа на COVID-19 и в "Женском квартале" ее заменили другие артистки.

Звезда студии "Квартал 95" и близкая подруга Зеленского опубликовала на своей странице в Instagram видео, где она читает стихи Сергея Жадана. Также артистка рассказала о своем самочувствии.

"Такие стихи, кажется, имеют целительную силу! Мне намного лучше! Спасибо вам всем за поддержку, друзья! Я получила столько пожеланий от вас! Уже чувствую себя хорошо, почти выздоровела, была легкая форма болезни, слава Богу…Скоро закончится мой двухнедельный карантин, надеюсь, и мы увидимся наконец-то. Вы только берегите себя, ладно?" – написала Елена Кравец.

Она также поздравила Украину с Днем Независимости.

"С Днем Рождения, любимая родина! Немного с опозданием, прости!" – отметила артистка.

В комментариях поклонники пожелали Елене Кравец скорейшего выздоровления и возвращения во все проекты.

Стоит отметить, что коронавирус поразил и других звезд украинского шоу-бизнеса. В четверг, 27 августа, о положительных тестах на COVID-19 сообщил украинский музыкант Сергей Бабкин. Он отметил, что заразился вирусом не только он, но и его жена Снежана.

Также мы рассказывали о том, что известная украинская телеведущая Маричка Падалко вместе с двумя детьми заразились коронавирусом.

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