Стало известно, сколько украинцев умерли от коронавируса (инфографика)

А вот за все время эпидемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 30 098 украинцев.

Коронавирус в Украине продолжает убивать людей. По состоянию на 22 марта в стране выявлено 7893 новых случаев COVID-19, из них летальных - 157.

Об этом свидетельствуют данные статистики, которую в понедельник показывает система мониторинга распространения эпидемии коронавирус.

Где наибольшая смертность?

Судя из данных, обнародованных на сайте, больше всего от коронавируса людей умерло в Киеве. На сегодняшний день там зафиксировано 3 082 летальных случаев.

Не утешительная статистика и на западе стране. Так, в Львовской области количество жертв за год достигло отметки 2 494. Более тысячи умерших в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой областях.

В Днепропетровской области от осложнений вируса тоже умерло много людей - 2 216.

В Одесской области, которая часто попадала в скандалы из-за несоблюдения карантинных ограничений, умерло 1 613 человек.

А в Киевской области жертвами COVID-19 стали 1 445 граждан.

Наименьшее же количество смертей по Украине зафиксировано в Кировоградской (438), Луганской (502) и Херсонской (678) областях.

Количество смертей от коронавируса в Украине covid19.rnbo.gov.ua)

Где больше всего выздоровело людей?

При этом, в Киеве на сегодняшний день выздоровели 101 944 людей. На втором месте в этом списке идут Одесская и Харьковская области, где коронавирус побороли 98 249 и 95 416 жителей соответственно.

Кировоградская, Луганская, Херсонская, Черниговская и Волынская области отстают по показателю выздоровления.

Количество выздоровевших от коронавируса в Украине covid19.rnbo.gov.ua)