Вакцинация в Украине: за воскресенье привили менее 3 тысяч человек

В Украине за воскресенье, 21 марта, сделали 2715 прививок от коронавируса . С начала кампании вакцинировали первой дозой 111 024 человек, еще один украинец получил две дозы.

Больше всего прививок за вчера сделали в Донецкой области - 770. За весь период также больше всего вакцинированных в этом регионе - 9014 прививок.

По сравнению с предыдущими сутками в Украине сделали на 1253 прививки меньше. Вакцинация проводилась 66 мобильными бригадами.

Ранее РБК-Украина писало, что в субботу в стране началась вакцинация от коронавируса в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины за пределами ООС.

Напомним, в Украине за вчера зафиксировали резкий спад числа новых случаев COVID-19 - 7893. Днем ранее было более 11 тысяч новых заражений. При этом больше всего случаев выявили во Львовской, Одесской и Киевской областях.

Отметим, вчера в Украине расширили "красную" зону карантина до семи регионов. Туда внесли Киевскую область.

Также сообщалось, что Николаев с 24 марта вводит жесткий карантин в городе из-за ухудшения ситуации с COVID. Жесткие ограничения будут действовать до 4 апреля.