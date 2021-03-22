Стало відомо, скільки українців померло через коронавірус (інфографіка)

А от за весь час епідемії від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 30 098 українців.

Коронавірус в Україні продовжує вбивати людей. Станом на 22 березня в країні виявлено 7893 нових випадків COVID-19, з них летальних - 157.

Про це свідчать дані статистики, яку в понеділок показує система моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Де найбільша смертність?

Судячи з даних, оприлюднених на сайті, найбільше від коронавірусу людей померло у Києві. Там на сьогодні зафіксовано 3 082 летальних випадки.

Не втішна статистика й на заході країні. Так, у Львівській області кількість жертв за рік сягнула позначки 2 494. Більше тисячі померлих у Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій областях.

У Дніпропетровській області від ускладнень вірусу теж померло багато людей - 2 216.

В Одеській області, яка часто потрапляла у скандали через недотримання карантинних обмежень, померло 1 613 людей.

У Київській області жертвами COVID-19 стало 1 445 громадян.

Найменша ж кількість смертей по Україні зафіксована у Кіровоградській (438), Луганській (502) та Херсонській (678) областях.

Кількість смертей від коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Де найбільше одужало людей?

При цьому, у Києві на сьогоднішній день одужали 101 944 людей. На другому місці у цьому списку йдуть Одеська та Харківська області, де коронавірус побороли 98 249 та 95 416 мешканців відповідно.

Кіровоградська, Луганська, Херсонська, Чернігівська та Волинська області пасуть задніх по показнику одужання.

Кількість одужань від коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)